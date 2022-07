Nürnberger Alpensteinböcke in Österreich ausgewildert

Zwei Steinböcke aus dem Tiergarten Nürnberg leben nun frei in Österreich. Wie die Stadt Nürnberg am Dienstag mitteilte, wurden die Tiere bereits vergangene Woche bei Altenmarkt im Pongau ausgewildert. Insgesamt wurden zehn Tiere aus vier verschiedenen Zoos in die Freiheit entlassen. Das Projekt dient laut Mitteilung der Arterhaltung in freier Wildbahn.

Alpensteinbock: Vielfalt der Population soll erhöht werden

Im 19. Jahrhundert war der Alpensteinbock, das Symboltier der Alpen, beinahe ausgerottet. Inzwischen seien die Bestände durch Schutzprojekte und erfolgreiche Auswilderungen wieder stabil, heißt es. Zusammen mit den jetzt ausgewilderten Tieren leben nach Schätzungen lokaler Wildbiologen inzwischen 50 bis 60 Tiere in der Region. Ziel des Auswilderungsprojekts ist es, die einzelnen Vorkommen miteinander zu verknüpfen und so die genetische Vielfalt der Populationen zu erhöhen.