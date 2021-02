Nürnberger Abiturienten verweigern Präsenzunterricht

Abiturienten von sieben Nürnberger Schulen haben heute den Präsenzunterricht verweigert. Gerade mit der neuen, ansteckenden Corona-Mutation sei es nicht zu verantworten, dass sich die Schülerinnen und Schüler zwischen Bildung und Gesundheit entscheiden müssten, sagte Ioana Atanasoaie, Abiturientin am Hans-Sachs-Gymnasium, dem Bayerischen Rundfunk.

Demo gegen zentrale Anordnung

Heute begann für die Abschlussklassen in Bayern der so genannte Wechselunterricht. Das bedeutet, dass ein Teil des Kurses oder der Klasse in der Schule ist, während der andere Teil zuhause lernt. Je nach Modell wechseln sich die Gruppen tage- oder wochenweise mit Präsenzunterricht und Homeschooling ab. Die Nürnberger Schüler wollen mit ihrer Aktion gegen die zentrale Anordnung von Wechselunterricht demonstrieren.

Schulreferentin signalisiert Verständnis

So etwas solle stattdessen vor Ort entschieden werden. "Die Schulleitungen versuchen, uns bei der Aktion nicht im Weg zu stehen", sagt Abiturientin Ioana Atanasoaie. Die Schulreferentin der Stadt Nürnberg, Cornelia Trinkl (CSU), äußerte Verständnis: "Ich kann die Bedenken der Schülerinnen und Schüler nachvollziehen", sagte Trinkl dem BR. Es fänden ständige Gespräche zwischen der Stadt, den Schulleitungen und dem Bayerischen Kultusministerium statt.

Stadt kann Wechselunterricht nicht aussetzen

Die Stadt Nürnberg habe aber nicht die Möglichkeit, den vom Kultusministerium angeordneten Wechselunterricht auszusetzen. In Bayern beteiligen sich lediglich die Landkreise Wunsiedel und Hof sowie die Stadt Hof nicht am Wechselunterricht für die Abschlussklassen. Dort liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert allerdings zum Teil über 200. In Nürnberg ist er zuletzt auf einen Wert von 107 gefallen. Eine Stellungnahme aus dem Bayerischen Kultusministerium steht noch aus.

Aktion soll fortgesetzt werden

An dem Präsenzunterricht-Streik beteiligen sich Abiturienten des Hans-Sachs-Gymnasiums, des Dürer-Gymnasiums, der Bertolt-Brecht-Schule, des Willstätter-Gymnasiums und des Neuen Gymnasiums. Ebenfalls beteiligt sind Abiturienten der staatlichen Fachoberschule 2 und der staatlichen Berufsoberschule.

Auf BR24 Facebook teilte ein User mit: "Auch Abiturientinnen/Abiturienten anderer Schulen in Nürnberg (außer der genannten) haben sich am Präsenzunterricht-Streik beteiligt!" Die Schülerinnen und Schüler wollen die Aktion am Dienstag und eventuell auch am Mittwoch fortsetzen.