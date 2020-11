Nürnberg will trotz Absage des Christkindlesmarkts leuchten

Auch nach der Corona-bedingten Absage des Nürnberger Christkindlesmarktes wird sich die Nürnberger Altstadt in der Advents- und Weihnachtszeit weihnachtlich präsentieren. Dafür sollen nach den Plänen der Stadt Nürnberg sogenannte Weihnachtsinseln sorgen, die in der Fußgängerzone und auf zentralen Plätzen aufgestellt werden.

Verkaufsstände in der Innenstadt

Abhängig von den Corona-Bestimmungen werden voraussichtlich ab Ende November oder Anfang Dezember weihnachtliche Verkaufsstände in Innenstadt aufgestellt. Hier können Budenbetreibern, die sonst auf dem Christkindlesmarkt stehen, ihre weihnachtlichen Waren anbieten.

So sollen sie zumindest einen Teil der Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise abfedern können. Allerdings: Glühwein und andere Heißgetränke wird es an den Buden nicht geben.

Digitaler Christkindlesmarkt in Vorbereitung

Außerdem ist nach Informationen aus dem städtischen Wirtschaftsreferat ein digitales Christkindlesmarkt-Angebot in Vorbereitung. Auf der Homepage des Christkindlesmarkts soll es Bestell- und Einkaufsmöglichkeiten direkt bei den Anbietern geben - Rauschgoldengel und Zwetschgenmännla online.

Funkelnde Bäume auf dem Hauptmarkt

Die Weihnachtsbeleuchtung soll in diesem Winter mindestens bis zum 10. Januar 2021 funkeln. Auf dem Hauptmarkt werden wie in früheren Jahren die beiden Christbäume an der Frauenkirche mit ihren Tausenden von Lichtpunkten aufgestellt, die für Stimmung bei der Eröffnung sorgten.

Allerdings werden die Gemüse- und Obststände des Wochenmarkts über den Herbst und Winter auf dem Hauptmarkt bleiben. In "Normaljahren" waren sie in die Fußgängerzone umgezogen, um dem Christkindlesmarkt Platz zu machen.