Nürnberg will Parkverbot für Kleinlaster durchsetzen

Nürnberg will als bayerischer Vorreiter ein Parkverbot in Wohngebieten für Kleinlaster ab 3,5 Tonnen einführen. Das Problem habe in den letzten Monaten stark zugenommen, so die Stadtverwaltung.

Klagen von Bürgern und Rettungskräften

Immer mehr Bürger würden darüber klagen, dass Geh- und Fahrradwege durch solche Fahrzeuge blockiert würden, so der Nürnberger Baureferent Daniel Ulrich. Zudem hätten auch zunehmend Rettungskräfte Schwierigkeiten an den Einsatzort zu gelangen, da das Befahren von Straßen durch das Parken von bis zu fünf Meter langen Fahrzeugen, teilweise nur noch einspurig möglich sei.

Änderung der Straßenverkehrsordnung: abgelehnt

Zwar gäbe es großen Zuspruch für eine solche Regelung aus anderen bayerischen Städten wie Ingolstadt, Augsburg und München, so Baureferent Daniel Ulrich, doch eine Zustimmung auf Bundesebene, die eine Änderung der Straßenverkehrsordnung möglich macht, wurde abgelehnt, so Ulrich. Dies wäre die einfachste und schnellste Lösung gewesen. Dafür erhielten die Vertreter von Nürnberg und anderen bayerischen Städte in der vergangenen Woche in Arbeitsgruppen des Deutschen Städte- und Gemeindetags keine Mehrheit. Vor allem die norddeutschen Städte und Gemeinden haben sich dagegen ausgesprochen.

Stadt Nürnberg will Lkw-Parkverbot im Stadtbereich

Nun will das Nürnberger Baureferat einen eigenen Weg gehen und dafür sorgen, dass Lkw und Lieferwagen ab 3,5 Tonnen ein Parkverbot in Wohngebieten erhalten. Dazu müssen zahlreiche Lkw-Parkverbotsschilder im Stadtbereich aufgestellt werden. Das Gesetz sieht jedoch für eine solche Aufstellung wiederum vor, dass die Anbringung nur bei einer Sicherheitsgefährdung im Straßenverkehr gegeben ist. "Wir werden dies ausreizen bis zum Äußersten", so Ulrich.

Vorreiter bei "Tempo-30-Zonen"

Bereits 2014 führte die Stadt die "Tempo-30-Zonen" vor Schulen als erste Stadt im Freistaat ein. Erst 2016 wurde die Regelung durch den Bund in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben. Nürnberg will langfristig weiterhin das Parkverbot für Kleinlaster durch eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung anstreben. -