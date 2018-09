Nürnberg will Kulturhauptstadt werden und feiert Aktionstag

Für das Kulturspektakel war am Samstag das Stück einer Hauptverkehrsstraße in der Südstadt gesperrt worden. Es wurde mit Rollrasen belegt und so in eine große Grünfläche verwandelt.

10.000 Besucher auf dem Boulevard Babel

Dort flanierten am Nachmittag nach Angaben der Stadt Nürnberg rund 10.000 Besucher über den "Boulevard Babel“. Es gab Mitmach- und Spielaktionen auf dem Rasen, Konzerte und ein Museum für einen Tag, in dem Besucher ihr Lieblingsstück ausstellen konnten. In Hinterhöfen entlang der Wölkernstraße wurde die Kuss-Szenen aus Romeo und Julia in mehr als einem Dutzend Sprachen aufgeführt, in einem Barber-Shop gab es Lesungen von Liebesgeschichten und an der Fassade eines Parkhauses hängend, stellten Vertikaltänzer die Sehgewohnheiten auf den Kopf.

Nürnberger sollen Lust auf mehr bekommen

Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) sprach von einem "Appetithappen“, der Lust auf mehr machen solle. "Das ist eines der Beispiele, wie wir uns Kulturhauptstadt vorstellen“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Nürnberg konkurriert mit acht weiteren deutschen Städten

In einem Jahr muss die Stadt Nürnberg ihre konkrete Bewerbung einreichen, im Herbst 2020 entscheidet dann eine internationale Jury, welche Stadt den Zuschlag bekommt. Außer Nürnberg haben sich acht weitere Städte in Deutschland um den Titel beworben. "Im Vergleich mit den anderen Städten sind wir mit unserer Bewerbung auf einem guten Weg“, sagte Hans-Joachim Wagner, der Leiter des Nürnberger Kulturhauptstadtbüros, dem Bayerischen Rundfunk.