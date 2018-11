Nürnberg will Kleinlaster aus Wohngebieten verbannen

Über das Problem klagen viele Anwohner in bayerischen Städten: vollgeparkte Stellflächen mit Kleinlastern, Sprintern und sogar LKW mit 7,5 und 12 Tonnen. Parkflächen sind rar, solche großen Fahrzeuge nehmen den Anwohner-PKW noch mehr Platz weg. Keine Woche vergeht deshalb auch in der Stadtverwaltung Nürnberg, an dem sich kein Bürger über zugestellte Parkplätze durch Kleinlaster beschwert.

Augsburg, München, Ingolstadt: Das Problem gibt es überall

Schon lange klagen bayerische Städte über das Parkproblem. Nürnberg versuchte im Juli als erste Stadt ein Parkverbot für Kleinlaster ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen in Wohngebieten durchzusetzen. Dazu sprach die Stadtverwaltung im bayerischen Innenministerium vor, wollte eine Änderung der Straßenverkehrsordnung durchsetzen, doch das wurde abgelehnt. Das Problem sei lediglich eines in Großstädten. Das reiche nicht. Und auch beim Deutschen Städte- und Gemeindetag erhielt Nürnberg nun eine Absage.

"In Süddeutschland wird unsere Meinung geteilt, dass LKW zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen in Wohngebieten abgestellt ein echtes Problem sind. In Nord- und Ostdeutschland wird das ganz anders gesehen. In weiten Teilen sieht man das Problem da gar nicht." Daniel Ulrich, Baureferent der Stadt Nürnberg

Eine bundesweite Änderung ist nicht in Sicht

Das Bestreben Nürnbergs war es, eine bundesweit einheitliche Regelung zu finden. Das ist gescheitert. Der fränkischen Stadt bleibt nun nur noch, einen eigenen Weg zu beschreiten, und das wäre nicht das erste Mal. Nürnberg hat bereits das Tempo 30 auf Hauptstraßen an Schulen durchgesetzt. 2016 wurde eine solche Regelung dann in die bundesweite Straßenverkehrsordnung übernommen.

Jetzt sollen in der Frankenmetropole Schilder mit einem LKW-Parkverbot in Wohngebieten vermehrt aufgestellt werden. Rechtlich ist das nicht einfach, denn für das Aufstellen solcher Schilder müssen triftige, juristische Begründungen vorliegen.

"Es braucht dezidierte Gründe der Verkehrssicherheit oder andere Gründe wie Einsehbarkeit von Kurven oder der gleichen, und wir werden das jetzt mal ausreizen bis zum Äußersten und schauen, wie weit wir gehen können. Aber die Erfahrung lehrt: Im Zweifel wird es halt vor Gericht geklärt werden." Daniel Ulrich, Baureferent der Stadt Nürnberg

Bußgelder zu gering – Gefährdung zu groß

Auch die Höhe von Bußgeldern für Falschparker sieht der Nürnberger Baureferent als zu gering an. 35 Euro koste es im Höchstfall und nützen tue es wenig. Irgendwo muss das Auto hin am Abend, und abgestellt wird überall, weil der Parkraum einfach immer weniger wird, eben auch durch Kleinlaster. Und nicht selten kommen Rettungskräfte nicht mehr zu einem Einsatzort, weil es kein Durchkommen vor allem in engen, kleinen Straßen gibt. Ein Problem, das auch die Nachbarstadt Fürth mit Plakat-Aktionen und vermehrten Kontrollen durch Polizei und städtischen Parküberwachungsdiensten in den Griff bekommen will.

Viele nehmen den Firmenwagen mit nach Hause

Dass vermehrt Sprinter und Co. auf Parkplätzen im Innenstadtbereich parken, hat oft die Ursache, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Wagen mit nach Hause geben. Dann können sie gleich morgens von dort aus zum nächsten Arbeitsort starten. Vor allem bei Liefer- und Logistikunternehmen habe diese Praxis in letzter Zeit stark zugenommen, so der Nürnberger Baureferent Daniel Ulrich. In der Regel nehmen die Kleinlaster, Sprinter und Kastenwagen mehr als nur einen normalen PKW-Parkplatz in Anspruch. Der eh beschränkte und knappe Stellbereich für Autos wird so weiter eingeschränkt. Zudem werden angebotene Mietparkplätze nicht in Anspruch genommen, da sich Anwohner diese Kosten angesichts der bereits hohen Mieten sparen wollen.

Auch das wochenlange Abstellen von Anhängern nimmt immer mehr zu, und auch Wohnmobile werden gerne von Besitzern vor der Haustüre abgestellt - so hat man sie besser im Blick oder kann gemütlich die Urlaubsvorbereitungen mit dem Fahrzeug erledigen und über Tage hinweg das Wohnmobil Stück für Stück beladen.

Es bleibt ein langer, harter Weg

Nürnberg will jetzt durchgreifen, auch wenn das neue und noch mehr Schilder bedeutet. Langfristig strebt die Stadt weiterhin eine Änderung der Straßenverkehrsordnung auf Bundesebene an. Doch das kann noch Jahre dauern.