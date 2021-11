Nürnberg will im Dezember beim Impfen kräftig Gas geben

Möglichst viele Impfungen sollen helfen, die vierte Corona-Welle zu brechen. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen kommen die Ärzte und die Impfzentren mit dem Impfen derzeit kaum hinterher. Neue Impfzentren in und um Nürnberg sollen das jetzt ändern.

Neues Impfzentrum im Nürnberger Heilig-Geist-Spital

In Nürnberg eröffnet morgen ein neues Impfzentrum im Heilig-Geist-Spital in der Innenstadt. Hier sollen laut dem Betreiber, dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) zunächst 300 Menschen pro Tag geimpft werden. Um die Impfungen auf 500 pro Tag steigern zu können, fehle es derzeit noch am Personal, so die Nürnberger BRK-Geschäftsführerin Brigitte Lischka. Um mit den Impfungen im Heilig-Geist-Spital trotzdem starten zu können, springen zunächst Ehrenamtliche und Verwaltungsangestellte ein.

Weiteres Impfzentrum in Nürnberg geplant

Neben dem neuen Impfzentrum im Heilig-Geist-Spital soll in Nürnberg noch ein weiteres aufgebaut werden. Wo genau wollte der Sprecher der Nürnberger Impf-Koordinierungsstelle Markus Hack aber noch nicht sagen. Details will die Stadt voraussichtlich am Mittwoch bekannt geben. Das weitere Impfzentrum soll allerdings bereits am kommenden Montag in Betrieb gehen. Nürnberg hat dann insgesamt vier Impfzentren.

Von 6.000 auf 19.000 Impfungen pro Woche

Mit den beiden neuen Impfzentren will die Stadt Nürnberg ihre Impfkapazitäten deutlich steigern. Laut Markus Hack von der Nürnberger Impf-Koordinierungsstelle wolle man die Zahl von zuletzt 6.000 Impfungen pro Woche bis Mitte Dezember auf 19.000 steigern. Das entspräche mehr als einer Verdreifachung.

Neues Impfzentrum auch im Forum Stein

Auch rund um Nürnberg sind neue Impfzentren geplant, etwa im "Forum" in Stein. Hier soll ab morgen gegen das Coronavirus geimpft werden. Das Impfzentrum ist dann immer montags bis samstags von 12:00 bis 18:30 geöffnet. Der Landkreis Fürth weist darauf hin, dass Impfungen nur mit Termin möglich sind.

"Nadelöhr" Personal entspannt sich

Zuletzt war in den Impfzentren kaum mehr ein Termin zu bekommen. Grund dafür war nicht etwa fehlender Impfstoff, sondern fehlendes Personal. Im Impfzentrum Erlangen etwa wurden deshalb zuletzt (Stand: 19.11.21) täglich etwa 700 Dosen verimpft – rund 400 weniger als eigentlich möglich wären. Die Politik hatte die Impfzentren im Herbst wegen mangelnder Nachfrage teils heruntergefahren.

Als dann mit steigenden Infektionszahlen auch das Interesse an den Impfungen wieder stieg, musste erst neues Personal eingestellt werden. Mittlerweile sei das aber gelungen, heißt es etwa aus dem Impfzentrum Fürth. Nachdem man die Stellen ausgeschrieben habe, seien teils bis zu 30 Bewerbungen am Tag eingegangen. Auch in Nürnberg heißt es, man sei noch auf der Suche nach weiterem Personal, sehe sich insgesamt aber "auf einem guten Weg", so Markus Hack von der Impf-Koordinierungsstelle der Stadt.