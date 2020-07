Nürnberg will "Fahrradfreundliche Kommune" bleiben

Die Stadt Nürnberg will weiterhin den Titel "Fahrradfreundliche Kommune" tragen. Eine Bewertungskommission wird am Montagnachmittag (20.07.2020, 13.30 Uhr) überprüfen, ob die Kriterien dazu erfüllt sind.

Auszeichnung "Fahrradfreundliche Kommune" ist sieben Jahre alt

Vor sieben Jahren hat die Stadt erstmals die Auszeichnung bekommen. Nun muss die Kommune erneut darlegen, welche Radverkehrsprojekte sie in den vergangenen sieben Jahren auf den Weg gebracht hat. Dazu unternehmen die städtischen Verkehrsplaner eine Fahrradexkursion mit den Mitgliedern der Bewertungskommission. Dieser gehören Vertreter des bayerischen Bau- und Verkehrsministeriums, des Fahrradclubs ADFC und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen an.

"Nürnberg steigt auf": Für mehr Radverkehr

Mit der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wirbt die Stadt für den Radverkehr. So wurden beispielsweise etliche Radverbindungen neugestaltet. Außerdem hat die Stadt Fahrradstraßen ausgewiesen, in denen Radfahrer Vorrang haben. Der Etat für den Radwegebau soll in den nächsten Jahren auf zehn Millionen Euro jährlich erhöht werden.

Kritik am Radwegenetz der Stadt

Trotzdem gibt es Kritik am Nürnberger Radwegenetz. Radaktivisten mahnen an, dass etwa entlang des stark befahrenen Rings keine durchgängigen und ausreichend breiten Radwege bestehen. Zudem sei der Zustand der bestehenden Radwege schlecht und häufig endeten sie bereits wieder nach wenigen hundert Metern. Auch müssten Kreuzungen und Einmündungen fahrradfreundlicher gestaltet werden. Derzeit werden Unterschriften für einen Radentscheid gesammelt.