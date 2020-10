Nürnberg will auch Kulturhauptstadt für Kinder werden

Ein Zwölf-Sterne-Hotel für Kinder von Kindern entworfen

Die blaue EU-Flagge mit ihren zwölf Sternen hat einige Kinder zur Idee eines "Zwölf-Sterne-Hotels" inspiriert. Dieses Zwölf-Sterne-Hotel ist nun eines der 60 Projekte, die im Bid Book beschrieben sind. Das Hotel soll zwölf Räume beherbergen, die von Kindern aus ganz Europa künstlerisch gestaltet werden. Wer Gast in dem Hotel werden möchte, muss selbst kreativ werden, angeleitet von Künstlern aus ganz Europa. Erst dann bekommt er einen Schlüssel.

Kindertheater aus Europa machen Theaterstücke über Kinderrechte

In einem anderen Projekt für Kinder stehen das Theater und die Menschenrechte im Mittelpunkt. Das Kindertheater-Festival "Panoptikum", das alle zwei Jahre vom Theater Mummpitz veranstaltet wird, soll im Kulturhauptstadtjahr unter dem Titel "Big little rights" stattfinden. Kindertheatergruppen aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen und der Schweiz sollen in Nürnberg gemeinsam Theaterstücke zum Thema Kinderrechte entwickeln und aufführen. Anschließend sollen die Kompanien die neuen Stücke in ihren jeweiligen Heimatländern spielen und Kinder auf diese Weise über ihre Rechte aufklären.

Vom Familienpark aus die Kulturhauptstadt entdecken

Auch das war eine Idee der Kinder: Warum kann nicht ein Nürnberger Park zu einem Familienpark werden? Einem Ort, in dem sich Kinder und ihre Eltern gleichermaßen wohlfühlen? Der zentrumsnahe Cramer-Klett-Park ist als ein solcher Familientreffpunkt geplant. Von hier aus können die Besucher die Kulturhauptstadt Nürnberg erkunden. In der ganzen Stadt soll es weitere feste oder mobile Treffpunkte geben. Viele freiwillige Helfer sollen dafür sorgen, dass sich große und kleine Besucher in Nürnberg willkommen fühlen.

Nürnberg wird zum großen Spielplatz

Das Thema Spiel wird in Nürnberg ernst genommen – nicht umsonst ist die Stadt alljährlich Gastgeber der Internationalen Spielwarenmesse. Im Kulturhauptstadtjahr sollen sich Nürnberg und die Region in einen großen Spielplatz verwandeln: An ausgewählten Orten, ob im Museum oder auf dem Fußballplatz, sind spielbare Installationen geplant. Internationale Designer überlegen sich, wie das Spielzeug der Zukunft aussehen könnte, und die Gaming-Szene entwickelt digitale Nürnberg-Spiele. Zentrum für alle großen und kleinen Spielefans wird das "Haus des Spiels" am Egidienplatz in Nürnberg.