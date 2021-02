Nürnberg wieder mit Distanzunterricht und Ausgangssperre

Nach nur einem Tag Wechselunterricht in Grund- und Förderschulen kehrt Nürnberg ab morgen (23.02.21) wieder zum Distanzunterricht bei diesen Schulen zurück. Grund ist die erneut auf einen Wert von über 100 gestiegene 7-Tages-Inzidenz, sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) in einer kurzfristig einberufenen virtuellen Pressekonferenz.

Präsenz- und Wechselunterricht für Abschlussklassen

In Präsenz- und Wechselunterricht bleiben aber weiterhin die Abschlussklassen von Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen und von Berufsschulen, die noch vor Ostern ihre Abschlussprüfungen schreiben, so Schulreferentin Cornelia Trinkl. Ab Ende der Woche wolle sich die Stadtspitze wieder zusammensetzen und die Situation für die kommende Woche neu bewerten. Wie Trinkl betonte, sei Schule nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Sozialraum. Deshalb müsse Schülerinnen und Schülern eine baldige Rückkehr an die Schulen ermöglicht werden, so die Schulreferentin.

Notbetreuung in Kitas läuft weiter

Auch die Kindertageseinrichtungen und Tagespflege-Einrichtungen kehren wieder zur Notbetreuung zurück, wie Sozialreferentin Elisabeth Ries erklärte. Im Unterschied zu den Schulen steht die Notbetreuung auch weiterhin allen Eltern zur Verfügung, die ihre Kinder nicht selbst betreuen können, etwa weil sie arbeiten müssen.

Corona-Inzidenzen seit Donnerstag stetig steigend

Bis Mitte vergangener Woche hätten die Zahlen kontinuierlich abgenommen, so der Oberbürgermeister, weswegen am vergangenen Donnerstag die Entscheidung zum Wechselunterricht ab heute getroffen wurde. Seit Freitag seien die Zahlen aber wieder gestiegen, so König. Auch in den nächsten Tagen werde erwartet, dass die Zahlen weiter steigen und über dem kritischen Wert von 100 bleiben. Sicherheit gehe an der Stelle vor, weshalb heute früh die Entscheidung getroffen wurde, den Präsenzunterricht wieder abzusagen. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, so König, auch sein Sohn wäre morgen in den Wechselunterricht gekommen.

Donnerstag wird neu beraten

Um Planungssicherheit zu gewährleisten, werde es diese Woche beim Distanzunterricht bleiben. Am kommenden Donnerstag (24.02.21) wolle sich die Stadtspitze zusammensetzen und diskutieren, ob ab der kommenden Woche wieder Wechselunterricht möglich sei, so König weiter. Wie Schulreferentin Cornelia Trinkl betonte, sei für sie und die Stadtspitze die Situation nicht absehbar gewesen. Sie habe Verständnis für Eltern, die sich erneut umstellen müssen. Eine dritte Welle müsse aber verhindert werden.

Ausgangssperre gilt ab morgen

Des Weiteren gelte ab Dienstagabend auch wieder die Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr in Nürnberg. Im Zuge der Maßnahmen appellierte der Oberbürgermeister nochmals an die Bürgerinnen und Bürger, die Kontaktbeschränkungen auch bei steigenden Temperaturen und schönem Wetter einzuhalten. Nürnberg habe im Dezember 2020 noch eine Inzidenz von fast 400 gehabt und sich vieles erarbeitet, das dürfe jetzt nicht verspielt werden, so König.

Britische Virus-Variante bei 20 Prozent

Bei 22 Prozent der positiven Tests handele es sich um eine Mutante, vor allem die britische Mutante sei getestet worden. Es müsse jetzt alles getan werden, um die Inzidenz wieder unter den Wert von 100 zu bekommen.