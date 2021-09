Nürnberg weiht Enver-Şimşek-Platz ein

Der türkische Blumenhändler Enver Şimşek in Nürnberg war das erstes Todesopfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Die Stadt Nürnberg hat beschlossen, einen Platz nach ihm zu benennen.

Enver-Şimşek-Platz in Nürnberg-Langwasser

Am Montagnachmittag wird der Enver-Şimşek-Platz nun eingeweiht. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) wird das Straßenschild an der Parkbucht in der Liegnitzer Straße im Stadtteil Langwasser enthüllen. Dort war Simsek vor 21 Jahren an seinem Blumenstand niedergeschossen worden. Zwei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen.

Enver Şimşek war erstes NSU-Opfer

Şimşek war das erste von insgesamt zehn Todesopfern, die die rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund zwischen den Jahren 2000 und 2007 kaltblütig erschossen hatten.

In Nürnberg sind den Rechtsterroristen zwei weitere Menschen zum Opfer gefallen, der Änderungsschneider Abdurrahim Özüdoğru und der Imbissbetreiber Ismail Yasar. Die Straßen an diesen Tatorten sollen nicht umbenannt werden. Hier erinnern Gedenktafeln an die Opfer.