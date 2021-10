Nürnberg: Wahl des Christkinds geht in die nächste Runde

Sie tanzen beispielsweise in der Garde, waren Klassensprecherinnen und sind in Kirchengemeinden aktiv, machen eine Ausbildung oder gehen noch zur Schule – und alle haben einen Wunsch: Sie wollen Nürnberger Christkind werden. 19 junge Frauen haben sich bei der Stadt Nürnberg um das himmlische Amt beworben, das in der Zeit vor Weihnachten noch wichtiger als das des Oberbürgermeisters ist. Aus dem Feld der Bewerberinnen wurden zwölf Kandidatinnen ausgewählt. Bei dieser Vorauswahl waren unter anderem das noch amtierende Christkind Benigna Munsi und Vertreter der örtlichen Medien dabei.

Kandidatinnen müssen schwindelfrei sein

Es ist Tradition, dass alle zwei Jahre ein neues Christkind gewählt wird, das am Freitag vor dem ersten Advent den Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet. Die Kandidatinnen sollten möglichst in Nürnberg geboren sein, in jedem Fall aber schon längere Zeit in der Stadt wohnen. Sie müssen aber auf jeden Fall schwindelfrei und wetterfest sein, wenn sie zum Prolog auf die Empore der Frauenkirche steigen.