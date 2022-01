Nürnberg wächst – Pläne für umfangreiche Schulerweiterung

Um der erwarteten steigenden Zahl an Schülerinnen und Schülern in den kommenden Jahren zu begegnen, plant die Stadt Nürnberg einige neue Schulen sowie Erweiterungsbauten für bestehende Schulhäuser. Einen entsprechenden Bericht wollen Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) am Mittwoch dem Stadtrat präsentieren – verbunden mit dem sogenannten Schulraumentwicklungsplan.

Bis 2030/31: Rund 3.500 Grundschüler mehr als heute

Die Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der Grundschüler von jetzt 16.000 bis zum Schuljahr 2030/31 auf rund 19.500 steigen wird. Das hat Folgen für die weiterführenden Schulen. Die Stadtspitze plant nun ein umfangreiches Erweiterungsprogramm, um drohende Kapazitätsengpässe abfedern zu können. Derzeit ist die Stadt Nürnberg laut eigenem Bericht Schulträgerin für 47 kommunale Schulen und "Sachaufwandsträgerin" für 96 staatliche Schulen in Nürnberg, die von der Mehrzahl der Nürnberger schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen besucht werden.

Sechs neue Grundschulen und Schulerweiterungen

Der Plan sieht vor, dass allein sechs neue Grundschulen gebaut werden sollen. Hinzukommen sollen mehrere Ersatzneubauten, so soll beispielsweise die Henry-Dunant-Schule im Nürnberger Südwesten neu gebaut werden. Weitere Grundschulen, wie etwa die Reutersbrunnenschule oder die Grundschule in Fischbach, sollen mit Erweiterungsbauten versehen werden.

Derzeit gibt es 51 öffentliche Grundschulen, für die die Stadt verantwortlich ist. Wie es im Bericht heißt, ist bei diesen Grundschulen "der Freistaat Bayern für die Lehrpläne und das Lehrpersonal verantwortlich, die Stadt Nürnberg trägt den Aufwand für die Immobilien, das Material und den Unterhalt (Sachaufwandsträger). Bei Errichtung einer Schule können staatliche Fördergelder für den Bau beantragt werden."

Neue Realschule, zwei neue Gymnasien und Erweiterungen

In Nürnberg gibt es derzeit 23 öffentliche Mittelschulen, zum Teil gemeinsam mit Grundschulen untergebracht. Realschulen sind es inklusive der privaten und kirchlichen, die staatlich anerkannt sind, derzeit elf. Hier sieht die Stadt zukünftig mehr Bedarf, deshalb soll im Stadtteil Langwasser auf dem ehemaligen Firmengelände der Druckerei Prinovis eine neue Realschule entstehen.

Insgesamt 16 staatliche, städtische und sowie private und kirchliche Gymnasien, die staatlich anerkannt sind, stehen derzeit zur Verfügung. Laut Plan sollen zwei neue Gymnasien dazu kommen, um den kommenden Bedarf besser zu decken. Außerdem sollen bestehende Schulen erweitert werden.

Im Frühjahr soll Beschluss folgen

König und Trinkl gehen davon aus, dass die Pläne im Frühsommer vom Stadtrat beschlossen werden können. Sie beziehen auch den Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung mit ein, der ab dem Jahr 2026 gelten soll und berücksichtigt den Bedarf an Sport- und Spielstätten.

Antrag der SPD: Förderzentren mit in Entwicklungsplan aufnehmen

Zum Schulraumentwicklungsplan der von der Stadtspitze vorgestellt wird, gibt es auch einen Antrag der SPD-Fraktion. Sie möchte, dass auch Förderzentren und deren Außenstellen beziehungsweise Dependancen im "Sinne eines gelebten Inklusionsgedankens" mit in die Entwicklungspläne aufgenommen werden.

Bisher seien diese außen vor, heißt es in dem Antrag. Demnach gibt es derzeit zehn von der Stadt und dem Bezirk Mittelfranken getragene Förderschulen sowie fünf private Förderschulen mit jeweils schulvorbereitenden Einrichtungen. Zugehörige Dependancen, Diagnose- und Förderklassen oder Stütz- und Förderklassen befänden sich zudem auch an Grund- und Mittelschulen. Auch diese sollten weiter ausgebaut werden.