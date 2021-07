Nürnberg: Vor dem Fußballspiel zum Impfen

Zum Fußball-Bundesliga-Saisonauftakt hat die Koordinierungsstelle Impfzentrum der Stadt Nürnberg eine Impfaktion am Stadion angeboten. Zwei Ärzte verimpften vor, während und nach dem Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue das Vakzin von Johnson & Johnson auf dem Platz vor dem Max-Morlock-Stadion. Zu Beginn der Aktion sagte Impfarzt Dieter Rührig, dass er mit etwa 100 verimpften Dosen an diesem Tag rechne.

"Wir kommen zu den Menschen vor Ort"

Man könne hier viele Menschen erreichen, erläutert die Sprecherin der Nürnberger Impfzentren Ulrike Goeken-Haidl die Auswahl des Orts:

"Wir haben festgestellt, dass gerade die Altersgruppen zwischen 20 und 50 noch nicht oder vielfach ungeimpft sind und auch nicht auf das Impfangebot in den Impfzentren bei uns eingegangen sind. So kommen wir einfach zu den Menschen vor Ort." Ulrike Goeken-Haidl, Sprecherin der Nürnberger Impfzentren.

Für den Impfstoff Johnson & Johnson habe man sich entschieden, weil das Vakzin gut zu transportieren sei, so Goeken-Haidl weiter. Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna kann das Vakzin von Johnson & Johnson bis zu drei Monate in einem Kühlschrank bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius aufbewahrt werden.

Impflinge hätten beim Hausarzt lange warten müssen

Außerdem muss der Impfstoff nur einmal verabreicht werden. Impflinge profitieren also von einem schnellen Impfschutz. Das freiwillige Impfangebot in Nürnberg nahmen sowohl Club-Fans als auch Menschen aus der Metropolregion an. In der ersten Stunde der Aktion ließen sich etwa 15 Menschen den Piks verabreichen – aus unterschiedlichen Gründen. Chrissy Severloh aus Roßtal beispielsweise kam mit ihrem Mann Stefan ganz gezielt zu dem Impfbus. Die beiden wohnen auf dem Land und hätten bei der Hausärztin noch lange auf einen Impftermin warten müssen.

"Guter Schutz für uns alle"

"Ich habe meine alten Schwiegereltern zu Hause. Es ist ein guter Schutz für die, es ist ein guter Schutz für uns, es ist ein guter Schutz für alle." Und auch Club-Fan Uwe Schnoor hat sich das Vakzin von Johnson & Johnson noch vor dem Spiel verabreichen lassen. Für ihn war der ausschlaggebende Punkt der Impfstoff, "weil es nur eine Impfung ist“.