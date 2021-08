Nürnberg: Viele Verkehrsbehinderungen am Wochenende

Neben den vielen Baustellen werden an diesem Wochenende auch noch diverse Veranstaltungen in der Region für Verkehrsbehinderungen sorgen. Schon am heutigen Freitag (06.08.2021) demonstrieren ab 18 Uhr Lesben aus der Region in der Nürnberger Innenstadt beim sogenannten Dyke-Marsch. Gegen 18.30 Uhr werden die Demonstrierenden nach Angaben der Polizei vom Richard-Wagner-Platz am Opernhaus, Richtung Bahnhofsplatz dann durch die Altstadt mit dem Ziel Kornmarkt laufen, wo gegen 21.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Der Dyke-Marsch soll im Vorfeld zum CSD-Wochenende in Nürnberg das vielfältige lesbische Spektrum zeigen, so die Veranstalterinnen.

CSD-Parade in Nürnberg

Am Samstag (07.08.2021) geht es in Nürnberg mit dem CSD, dem Christopher-Street-Day, einem Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen weiter. Auch diese Demonstration startet am Opernhaus in Nürnberg, Samstagmittag um 12 Uhr. Vom Opernhaus geht es über die Altstadt und den Rathenauplatz Richtung Wöhrder Wiese. Nach Angaben der Polizei endet der Umzug voraussichtlich gegen 14 Uhr am Prinzregentenufer, nicht weit von der Wöhrder Wiese.

Triathlon Bundesliga sorgt für Straßensperrungen am Sonntag

Am Sonntag (08.08.2021) wird dann eine Sportveranstaltung zwischen 09.30 Uhr und 15 Uhr im östlichen Stadtgebiet von Nürnberg zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sorgen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Triathlon Bundesliga sind dann laufend und Rad fahrend auf folgender Strecke unterwegs: Start ist der Parkplatz Norikus am Wöhrder See, dann geht es unter anderem über die Tullnau- und Zerzabelshofstraße zur Regensburger Straße und wieder zurück. Die Regensburger Straße wird der Polizei zufolge für die Dauer der Sportveranstaltung zwischen der Scharrerstraße und der Kreuzung Ben-Gurion-Ring für den Verkehr gesperrt.

Autofahrer sollen Bereiche weiträumig umfahren

Die Polizei weist daraufhin, dass es aufgrund der vielen Veranstaltungen am Wochenende zu Straßensperrungen und deshalb zu längerfristigen Behinderungen für den Verkehr kommen wird. Sie bittet Auto- und Lkw-Fahrer darum, die Weisungen der Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit die Straßen zu den genannten Zeiträumen weiträumig zu umfahren.