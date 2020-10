Nürnberg verschärft Coronamaßnahmen: Maskenpflicht in Innenstadt

In zahlreichen Bereichen der Nürnberger Innenstadt wird von morgen an eine Maskenpflicht im Freien gelten, wie die die Stadt in einer virtuellen Pressekonferenz bekannt gegeben hat. Betroffen sind die Achsen von der Kaiserburg zum Hauptmarkt sowie die Fußgängerzonen. Sobald die Regelung in Kraft tritt, werde es auf der Internetseite der Stadt Nürnberg einen Plan geben, der zeige, wo genau die Maskenpflicht gilt, erklärt Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

Sperrstunde und Alkoholverbot

König erwartet im Laufe des Nachmittages, dass die Verordnung des Freistaats für Kommunen, die den Warnwert überschritten haben, in Kraft tritt. Anschließend erlässt die Stadt noch heute eine Allgemeinverfügung, die ab morgen gelten soll, so König. Er rechnet damit, dass die Inzidenz – die aktuell bei 49,5 (Stand: 15.10.20, 14 Uhr) liegt – spätestens am Wochenende die kritische Marke von 50 überschreiten wird.

Die Stadt schließe somit auch Regeln ein, die für Kommunen gelten, deren Inzidenz bei 50 liegt. Das heißt konkret: Neben einer Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet wird es auch von 22 Uhr an eine Sperrstunde und ein Alkoholverbot in der Stadt geben.

Verschärfte Coronamaßnahmen auch bei Privatfeiern

Außerdem dürfen sich maximal nur noch fünf Menschen auf zwei Haushalte begrenzt treffen. Auf privaten Feiern sind nur noch 25 Personen in geschlossenen Räumen und 50 Personen im Freien erlaubt.

"Die Lage ist sehr ernst, die Zahlen sind sehr ernst." Marcus König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Es sei bedauerlich, so König, dass die Bundesregierung keine einheitliche Vorgehensweise vorgegeben habe. Man orientiere sich aber an den Vorgaben des Freistaats.

Doppelt so viele Corona-Patienten in Nürnberger Klinikum

Unterdessen habe das Nürnberger Klinikum eine Verdoppelung der Corona-Zahlen auf den Normalstationen zu verzeichnen, sagte König. Man habe sich zusammengesetzt, um Pläne für die kommenden Tage zu erarbeiten. Man müsse nicht in Panik verfallen, aber jetzt konsequent sein.

"Ziel sei es, die Schulen so lange wie möglich offen lassen." Marcus König, Nürnberger Oberbürgermeister

Bundeswehr hilft im Nürnberger Gesundheitsamt aus

Um die Verwaltung leistungsfähig zu halten, werde die Stadt außerdem auch von Montag an ihre Dienststellen aufstocken. Von der Bundeswehr werden von Montag an 20 Personen im Gesundheitsamt mitarbeiten. Auch Ärzte im Ruhestand wurden angefragt und Pensionisten aus der Stadtverwaltung. Es sei wichtig, dass Nürnberg leistungsstark in der Krise da ist, so König.