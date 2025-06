16.06.2025, 11:57 Uhr Audiobeitrag

> Nürnberg: Vermisstes Kind tot im Main-Donau-Kanal aufgefunden

Nürnberg: Vermisstes Kind tot im Main-Donau-Kanal aufgefunden

In Nürnberg ist ein kleiner Junge am Sonntagnachmittag tot im Main-Donau-Kanal gefunden worden. Die Familie hatte das Kind am Mittag als vermisst gemeldet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von BR24 Redaktion