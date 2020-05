Nürnberg verbannt Corona-Demos aus der Innenstadt

Das Ordnungsamt der Stadt hat mit den Veranstaltern der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen über die geplanten Veranstaltungen gesprochen. Dabei sei mit Klagen vor dem Verwaltungsgericht gedroht worden, so Robert Pollack, der zuständige Abteilungsleiter für Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten. Man sei aber schlussendlich zu einer Einigung auf Ausweichstandorte gelangt, nachdem die Argumente, die dafür sprechen, den Vorplatz an der Lorenzkirche nicht mehr anzusteuern, dargelegt wurden. Die Veranstalter der Demonstration am vergangenen Wochenende hatten wohl nicht mit einem derartigen Zulauf gerechnet, und die rund 2.000 Protestierenden nicht mit den eigenen Ordnungskräften unter anderem auf Abstandsregeln und das Tragen einer Maske hinweisen können.

Ausweichplätze Meistersingerhalle und Wöhrder Wiese

Die größte der angemeldeten Demonstrationen findet rund drei Kilometer entfernt von der Lorenzkirche auf dem Parkplatz der Meistersingerhalle statt. Hier sind 500 Protestierende sogenannte Impfgegner angemeldet. Zu ihnen stößt eine ursprünglich eigens am Aufseßplatz geplante Demonstration, die sich mit weiteren 50 angemeldeten Menschen für den Schutz des Grundgesetzes einsetzt. Gegenüber der Meistersingerhalle findet zeitgleich die dritte Demo statt: Das „Bündnis Nazistopp“ hat rund 100 Teilnehmer für eine Gegendemonstration bei der Stadt beantragt. Damit sind die Protestaktivitäten der sogenannten Coronarebellen am Samstag aber noch nicht abgeschlossen.

Im Anschluss findet auf der Wöhrder Wiese eine weitere Versammlung statt. In den einschlägigen Chats wird dazu ermuntert, vorbei zu kommen. Einige rufen auch dazu auf, in Großgruppen Richtung Lorenzkirche zu „spazieren“.

Polizei mit starkem Aufgebot im Stadtgebiet unterwegs

Die Polizei werde am Samstag ein ganz genaues Auge darauf werfen, wie sich die Lage entwickelt, so Michael Konrad, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Die Beamten werden auch einzelfallbezogen einschreiten, wenn es von Nöten sei. Eine Teilnahme an verschiedenen angemeldeten Demonstrationen sei erlaubt, solange die Anzahl der erlaubten Teilnehmer nicht überschritten, die Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung eingehalten werde, so Bauer weiter.

Hingegen werde die Polizei auf keinen Fall unangemeldete Demonstrationen in der Innenstadt tolerieren. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat nach den Entwicklungen der „Hygiene-Demos“ am vergangenen Wochenende ein abgestimmtes Konzept der Kommunen mit den Ordnungshütern verlangt, um erneute Verstöße gegen die geltenden Infektionsschutzbestimmungen zu verhindern.

Innenminister setzt auf "starke Polizeipräsenz"

Der Innenminister will bayernweit alle verfügbaren Kräfte der Bereitschaftpolizei zusätzlich zu den Einheiten vor Ort einsetzen, kündigte Herrmann heute in einer Pressemitteilung an. Er erklärte, Versammlungen notfalls auch aufzulösen, wenn die geltenden Regeln nicht eingehalten würden. Jeder Demonstrant habe das Recht seine Meinung kund zu tun, hetzerische Provokationen und aufwiegelnde Propaganda von Verschwörungstheoretikern und Extremisten seien aber höchst unverantwortlich. "Und wenn jemand meint, beispielsweise durch aggressives und rücksichtsloses Auftreten andere gefährden zu müssen, wird die Polizei das konsequent unterbinden“, so Herrmann wörtlich. Neben der „starken Polizeipräsenz“ setzt der Innenminister auch auf die Vernunft der Demonstranten.

Staatsschutz hat auch politisch Extreme im Visier

Aus den Erfahrungen der vergangenen Demonstrationen in Nürnberg, hat der Staatsschutz nun auch politisch extreme Gruppierungen im Blick. Oftmals sei es für die Beamten vor Ort schwierig, optisch einzuordnen, wer in welches Lager gehört, so Michael Konrad, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Nach Augenschein und Auswertung der Foto- und Filmdokumentationen der Polizei, sei festgestellt worden, dass sich unter die Demonstranten Hooligans sowie Links- und Rechtsextreme gemischt haben. Dessen müssten sich die „normalen Demonstranten“ bewusst werden, so Konrad. Die Polizei könne den Protestierenden nicht abnehmen zu prüfen, ob man sich neben Verschwörungstheoretikern oder politisch radikalen wiederfinden möchte.