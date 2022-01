Nürnberg untersagt am Sonntag spontane Corona-Demos

Die Stadt Nürnberg untersagt am kommenden Sonntag spontane Corona-Demos. Wer wissen will, warum, muss vier Wochen in die Vergangenheit schauen – genauer gesagt auf den 30. Dezember 2021. Für dieses Datum hatten Gegner der Corona-Maßnahmen eine Demo mit Zehntausenden Teilnehmern angekündigt. In den Vorgesprächen konnten sich Stadt und Veranstalter aber nicht auf eine Route einigen. Stattdessen wurde die angemeldete Demo wieder abgesagt. Am Tag selbst kamen aber trotzdem 1.300 Demonstranten zu unangemeldeten "Corona-Spaziergängen" zusammen.

Ordnungsamt ordnet "ortsfeste" Demo an

Diesen Sonntag, gut vier Wochen später, ist die Ausgangssituation sehr ähnlich: Für den 30. Januar ist eine große Demonstration angekündigt. Rund 30.000 Teilnehmer werden erwartet. Eigentlich wollten die Organisatoren durch die Stadt ziehen, doch das hat das Ordnungsamt untersagt. Das Argument: Bei so vielen Menschen in einem Demonstrationszug könne man nicht richtig kontrollieren, ob alle den Mindestabstand und die Maskenpflicht einhalten. Stattdessen sollen sich die Demonstranten stationär am Volksfestplatz treffen.

Allgemeinverfügung gegen spontane Demos

Doch das wollen wiederum die Veranstalter nicht. Was genau passieren wird, ist derzeit noch unklar – also ob die Demo nun "ortsfest" stattfindet oder doch abgesagt wird. Um unangemeldete Demonstrationen zu vermeiden und das Infektionsrisiko zu minieren, hat die Stadt Nürnberg auch eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie besagt, dass keine Corona-Demos stattfinden dürfen, die nicht 48 Stunden vorher ordnungsgemäß angemeldet worden sind.

"Es geht nicht darum, pauschal das Versammlungsrecht zu beschränken. Sondern es geht darum, dem Recht zur Geltung zu verhelfen und auch die friedlichen Versammlungsteilnehmer, die sich an die Regeln halten, zu schützen", sagte Nürnbergs Rechtsreferent Olaf Kuch dem Bayerischen Rundfunk.

Geänderte Ausgangslage für Nürnberg

Andere Städte wie etwa München hatten bereits vor Wochen Allgemeinverfügungen gegen nicht angemeldete Corona-Proteste erlassen. Diese führten auch zu juristischem Ärger. So hatte eine Münchnerin beim Verwaltungsgericht geklagt und zunächst auch recht bekommen. Doch die nächsthöhere Instanz – der Bayerische Verwaltungsgerichtshof – wies die Klage ab.

Nürnberg hatte bisher gezögert. "Eine der Voraussetzung ist, dass man eine Gefahrenprognose aufstellen kann. Man braucht also Erfahrungen in dem Bereich. [...] Das hatten wir bisher nicht. Wir hatten bisher geordnete Abläufe", so Kuch. Das habe sich mit den Erfahrungen vom 30. Dezember geändert.

Keine Klage am Verwaltungsgericht Ansbach

Ob dieser Beschluss der Stadt auch vor Gericht standhält, steht noch nicht fest. Die Stadt Nürnberg ist davon überzeugt, der Veranstalter könnte dagegen noch klagen. Am Donnerstagnachmittag (27.01.22) ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach jedoch noch keine entsprechende Klage eingegangen, wie der Pressesprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilte.

Polizei bereitet sich vor

Indessen bereitet sich das zuständige Polizeipräsidium Mittelfranken intensiv auf den Sonntag vor, so Pressesprecher Michael Konrad. Auch die Aktivitäten der Gegner der Corona-Maßnehmen im Netz würden genau beobachtet. "Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", so Konrad. Genaue Details des Einsatzes müssten noch ausgearbeitet werden. Allerdings gehen derzeit alle von einem großen Einsatz aus.