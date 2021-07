Schwere Radunfälle in Nürnberg und Fürth

Am Donnerstagmorgen (22.07.21) stürzte ein 63-jähriger Radfahrer im Nürnberger Stadtteil Wetzendorf so schwer, dass er kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Autofahrerin den gestürzten Mann gegen 7.00 Uhr morgens im Bereich Bamberger Straße, Ecke Frauentaler Weg.

Die Autofahrerin verständigte umgehend Polizei und Rettungsdienst und begann mit weiteren Passanten die Reanimation des 63-Jährigen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die Polizei geht derzeit von einem Sturz ohne weitere Beteiligung aus und sucht Zeugen des Unfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 0911/ 65 83 – 1530 melden.

Schwer verletzter Radfahrer in Fürth

In Fürth wurde ein Radfahrer bei einem weiteren Unfall schwer verletzt. Er ist nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr von der Siemensstraße in Richtung Würzburger Straße gefahren. Dort habe er die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerfurt überquert. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das die Würzburger Straße stadtauswärts fuhr. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei und ein Sachverständiger ermitteln den Unfallhergang. Auch in diesem Fall bittet die Verkehrspolizei Fürth, Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0911/ 97 39 970 zu melden.