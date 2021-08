Nürnberg und Erlangen wollen afghanische Ortskräfte aufnehmen

Wie die Oberbürgermeister von Nürnberg und Erlangen mitgeteilt haben, wollen beide Städte angesichts der katastrophalen Lage und der dramatischen Entwicklungen in Afghanistan ihrer Verantwortung als Mitglieder im Städtebündnis "Sicherer Hafen" gerecht werden. Konkret heißt das, die beiden Städte würden Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen.

Erlangen würde zehn afghanische Familien aufnehmen

Erlangen sehe es "als unsere humanitäre Verpflichtung, den Ortskräften, die für die Bundeswehr und die Hilfsorganisationen gearbeitet haben und nach dem Abzug der Bundeswehr nun in akuter Gefahr leben, zu helfen", wird Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) zitiert. Zehn Familien könnten in Erlangen kurzfristig aufgenommen werden. Das habe die Stadt der Landes- und Bundesregierung bereits signalisiert, so der OB weiter.

Dringlichkeitsantrag von SPD, CSU und Bündis90/Die Grünen in Nürnberg

Auch Nürnberg wolle dies tun, so OB Marcus König (CSU). "Als Stadt des Friedens und der Menschenrechte sehen wir es als unsere Verpflichtung an, diesen Menschen in dieser Notsituation zu helfen", sagte König. Für diese Entscheidung erhält der OB auch interfraktionelle Rückendeckung: In einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag fordern die Stadtratsfraktionen von CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen die Aufnahme von afghanischen Geflüchteten in der Norisstadt. Die Betroffenen hätten Deutschland über viele Jahre in Afghanistan geholfen und sich und ihre Angehörige damit auch in Lebensgefahr gebracht, so König weiter.

Keine konkreten Pläne der Stadt Nürnberg

Aus diesem Grund hoffen die Stadtoberhäupter von Nürnberg und Erlangen, dass sich auch weitere Städte in Deutschland dazu bereit erklären, die Ortskräfte aufzunehmen. Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks gebe es laut der Stadt Nürnberg bislang aber noch keine konkreten Pläne zur Aufnahme der Geflüchteten. Im Bayerischen Innenministerium werde nun entschieden, welcher Stadt wie viele Geflüchtete zugewiesen werden.

Auf Anfrage des BR ließ auch Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) mitteilen, dass die Kleeblattstadt im Bedarfsfall Geflüchtete aufnehmen werde. Konkrete Details seien aber noch nicht abgesprochen worden.

Nürnberg war mit kontroversen Abschiebungen in Kritik

Die Stadt Nürnberg stand bereits mehrfach in der Kritik, kontroverse Abschiebungen vorgenommen zu haben. So wurde zum Jahreswechsel eine in Nürnberg geborene Äthiopierin abgeschoben. Auch eine verheiratete Christin sollte in den Iran und eine Nürnberger Ärztin in die Türkei abgeschoben werden. Der Bayerische Flüchtlingsrat übte mehrfach Kritik am Vorgehen der Stadt. Nun soll ab dem 1. September eine neue "Einzelfallkommission für ausländerrechtliche Fragen" in Nürnberg ihre Arbeit aufnehmen, um in bestimmten Fällen das Bleiberecht von Geflüchteten zu prüfen.

Kritik an deutscher Bürokratie, die schnelle Hilfe erschwere

Auch auf Bundesebene gibt es derzeit Kritik an bürokratischen Hürden, um Afghanen in Deutschland aufzunehmen: Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisierte in einer Mitteilung, dass die Regierungsparteien aus CDU, CSU und SPD Im Bundestag erst im Juni 2021 einen Antrag ablehnten, der die erleichterte Aufnahme afghanischer Ortskräfte ermöglichen hätte sollen. Zudem werden laut Mitteilung bei der Evakuierung derzeit nur Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft berücksichtigt.

Bei dem Bündnis "Sichere Häfen" handelt es sich um einen Zusammenschluss von deutschen Städten, die sich öffentlich dazu bereiterklärten, geflüchtete Menschen willkommen zu heißen. Das Bündnis wurde im Jahr 2019 auf Initiative der "Seebrücke" gegründet. Diese listet auf ihrer Homepage alle Mitgliedsstädte und formuliert acht Forderungen.