Nürnberg und Erlangen vor Corona-Impfstart

Etwa 150 Heimärzte werden ab Sonntag (27.12.20) im Impfzentrum Nürnberg gegen Covid-19 geimpft. Der Startschuss für die ersten Impfungen soll um 12.00 Uhr fallen.

Impfung von Risikogruppen

Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König (CSU) empfängt die ersten 45 Hausärzte, die auch Patienten in den Nürnberger Senioreneinrichtungen betreuen, auf dem Messegelände. Mit der Verabreichung des Impfstoffes sollen die besonders gefährdete Gruppe der Senioren in den Heimen vom Eintrag des Coronavirus, aber auch die Mediziner bei Arztbesuchen vor einer möglichen Infektion geschützt werden, erklärt ein Sprecher der Stadt Nürnberg auf BR-Anfrage.

Impfstart auch in Erlangen

Das Klinikum Erlangen impft am Sonntag ebenfalls seine ersten Mitarbeiter zum Schutz gegen Corona. Auf Anfrage des BR erklärte der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Erlangen, Heinrich Iro, dass zunächst das besonders gefährdete Personal den Impfstoff erhält. Konkret seien dies am Sonntag zehn Ärzte, Pfleger und der Putzdienst der Corona-Intensivstation, die im klinikeigenen Impfzentrum im Hörsaalzentrum das Serum verabreicht bekämen. In den folgenden Tagen seien weitere in der Corona-Intensivstation diensthabende Mitarbeiter für die Impfung vorgesehen. Den Vorgaben der Ständigen Impfkommission folgend, stünden erst danach die Mitarbeiter der normalen Corona-Stationen und im Anschluss die anderen Fachbereiche des Klinikums auf der Impfliste, so Iro weiter.

Knapp 10.000 Impfdosen für ganz Bayern

Kurz vor dem Impfstart sind in ganz Bayern sind am Samstag 9.750 Impfdosen geliefert worden. Diese wurde nach Erlangen geliefert und von dort aus weiterverteilt. Eine Hälfte davon wurde von Erlangen aus in Nordbayern verteilt, die andere Hälfte ging nach München. Von dort aus wurden die Impfzentren in Südbayern versorgt. Diese Menge ist laut Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) erst der Anfang. Schon am Montag (28.12.20) sollen fast 100.000 weitere Impfstoffdosen in Bayern ausgeliefert werden.