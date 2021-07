Nürnberg und Bayreuth: Fans feiern italienischen EM-Titel

Nach dem Final-Sieg der italienischen Nationalmannschaft gegen England haben in der Nacht zum Montag auch in Mittel- und Oberfranken zahlreiche Fans der Squadra Azzurra den Gewinn der Fußball-Europameisterschaft gefeiert.

Italienische Fans feiern in Nürnberg und Erlangen

Am Nürnberger Plärrer feierten fast 2.000 Fans. Wie die Polizei mitteilt, verlief alles friedlich. Die Fußballfans hatten sich zum Teil in Landesflaggen gewickelt und feierten über Stunden mit Fangesängen. Auch rund 200 Autos fuhren im Corso und hupten um die Wette. Überall in der Stadt zog es italienische Fans zum Feiern auf die Straße. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens nach Mitternacht gab es keine weiteren Behinderungen.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, gingen auch in Erlangen einige Fußballfans auf die Straße. Sie feierten in kleineren Gruppen bis höchstens 60 Personen. Zwischenfälle gab es nicht. Aus anderen mittelfränkischen Städten wurden keine feiernden Gruppen gemeldet.

"Tifosi" feiern auch in Bayreuth den EM-Titelgewinn

Etwa 200 italienische Fans feierten auch in Bayreuth den EM-Sieg. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR auf Nachfrage mitteilte, musste aufgrund der Fußballfans in der Innenstadt auf dem Hohenzollernring zwischenzeitlich eine Fahrspur gesperrt werden. Die Feierlichkeiten seien alle friedlich verlaufen, Verwarnungen hätten keine ausgesprochen werden müssen, so der Sprecher weiter. Die Polizei sei vorbereitet gewesen und habe die Lage mit insgesamt fünf Streifenfahrzeugen überwacht.