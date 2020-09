vor etwa einer Stunde

Nürnberg überschreitet Corona-Frühwarnwert

In Nürnberg liegt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz am Abend bei 37 - und hat damit den Frühwarnwert von 35 überschritten. Dennoch werden keine Maßnahmen ergriffen. Auch die Corona-Warnstufe gelb wird nicht in Kraft gesetzt.