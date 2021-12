Tausende Menschen bei Demonstrationen in Nürnberg

Nach Angaben der Polizei haben sich allein auf dem Volksfestplatz 10.000 bis 12.000 Menschen versammelt, die gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern demonstrieren. Ursprünglich waren 1.000 Teilnehmer erwartet worden. "Denkpflicht statt Impflicht" und "Nein zur Impfpflicht" steht unter anderem auf ihren Plakaten, die sie in die Luft halten. Die Polizei musste zu Beginn des Aufzugs die Teilnehmer immer wieder ermahnen, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Rechtsextreme unter den Teilnehmern

Nach Einschätzung von BR-Reportern sind auch mehrere Gruppen gewaltbereiter Hooligans vor Ort, sowie eine Gruppe von Neonazis aus dem Raum Oberbayern, ebenso wie Mitglieder der rechtsextremen "Identitären Bewegung".

Es gebe einen starken Zulauf, sagte ein Polizeisprecher. Zum Teil seien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch überregional angereist. Dementsprechend sei auch die Polizei vorbereitet, betonte eine Sprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Die örtlichen Einheiten würden von der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei unterstützt. Wie viele Einheiten genau im Einsatz sind, wollte die Sprecherin aus taktischen Gründen nicht sagen.

AfD-Kundgebung mit Weidel und Chrupalla

Mehrere tausend Menschen – die Rede ist von etwa 2.000 – sind in Nürnberg einem Aufruf der AfD und anderen Initiativen gefolgt und haben gegen die Corona-Auflagen protestiert. Flankiert vom Protest von AfD-Gegnern hielten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sowie andere Funktionäre Reden, in denen sie die Maskenpflicht und die 2G-Regel heftig kritisierten.

Die wenigsten Teilnehmer trugen FFP2-Masken, auch die Abstandsregeln wurden von vielen Gegnern der Corona-Maßnahmen ignoriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, ließ die teilnehmenden Person aber gewähren. In Sichtweite der Bühne gab es Proteste mehrerer Initiativen von AfD-Gegnern.

2.000 Menschen bei Gegen-Kundgebung

Auch die "Allianz gegen Rechtsextremismus" hat eine Kundgebung abgehalten, zu der etwa 2.000 Menschen kamen – unter anderem auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. "Im Corona-Protest-Milieu machen sich immer mehr Rechtsextremisten breit. Die Grenzen zwischen Querdenkern und Rechtsradikalen verschwimmen", sagte Herrmann in seiner Rede. Als Demokrat müsse man sich von solchen Umtrieben distanzieren und dürfte nicht "mit solchen Leuten" auf die Straße gehen.

Der Pneumologe und Chefarzt im Klinikum Nürnberg, Prof. Dr. Joachim Ficker, zeigte sich in seinem Appell wütend über politisch motivierte Desinformationen. "Solche Aussagen spielen bewusst mit dem Leben von Menschen", so der Arzt. Er appellierte eindringlich für das Impfen und glaube fest an eine Normalität nach Corona. Dazu aber müsse jeder einen Beitrag leisten. "Wir brauchen Disziplin im Denken, das heißt wir müssen klar denken und Fakten als solche anerkennen. Und wir brauchen Disziplin im Handeln. Das heißt es muss Jeder Seines dazu beitragen", so Ficker. Er hat zusätzlich fürs Impfen appelliert, für ihn der einzige Weg aus Corona. Nach seinen Angaben sind bisher mehr als 700 Menschen am Klinikum Nürnberg an Corona gestorben, Darunter auch junge schwangere Frauen und ihre Ungeborenen – sowie Mitarbeiter des Klinikums.