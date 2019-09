Nürnberg tanzt – beim Opernball und beim Open-Air-Fest

Durch das Programm des Nürnberger Opernballs führt Moderator Jörg Pilawa. Für die Musik zu den Tanzrunden auf der 300 Quadratmeter großen Tanzfläche ist wieder die 17-köpfige Thilo Wolf Big Band zuständig. Außerdem werden Stars und Künstler erwartet wie der Sänger Johnny Logan, das Novus String Quartet und der Swing-Künstler Mitch Winehouse.

Ein Teil der Einnahmen wird gespendet

Flanierkarten für den Ball kosten in diesem Jahr 199 Euro, Galatisch-Karten gibt es zum Preis von 495 Euro. Beide sind für Kurzentschlossene noch an der Abendkasse erhältlich. Ein Teil der Einnahmen wird für gemeinnützige Zwecke in der Region gespendet.

Kostenloses Open-Air-Fest

Besucher können aber auch draußen Opernball-Atmosphäre erleben – beim kostenlosen Open-Air-Fest. Auf dem Richard-Wagner-Platz vor dem Opernhaus interviewen ab 18 Uhr Model Rebecca Mir und Moderator Flo Kerschner die Stars auf dem Roten Teppich. Im Anschluss dürfen die Besucher des Open-Air-Fests auch draußen tanzen und am Geschehen im Opernhaus teilhaben – dank Live-Schalten zum Ballbeginn sowie zum Auftritt des Stargastes Johnny Logan. Das Open-Air-Fest beginnt um 17.00 Uhr, der Opernball um 20.30 Uhr.