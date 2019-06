Nürnberg startet neuen Versuch mit Leih-Fahrrädern

Pünktlich zu Beginn der Pfingstferien bietet die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) Nürnberg ein neues Verleihsystem für Fahrräder an. Mit zunächst 300 und später 500 Fahrrädern soll den Kunden die Entscheidung gegen eine Fahrt mit dem Auto in die Innenstadt erleichtert werden. Ziel ist es, Abgase in der Stadt zu reduzieren, hieß es bei der offiziellen Vorstellung heute in Nürnberg.

Leih-Fahrräder kann man per App buchen

Mit den VAG-Fahrrädern sollen die Kunden auch Strecken überbrücken können, die die öffentlichen Verkehrsmittel nicht abdecken. Gebucht werden können die Räder ab sofort über das ÖPNV-Ticket, eine App oder mittels einer Registrierung bei der VAG.

Rückgabe im ganzen Stadtgebiet von Nürnberg möglich

Im Vergleich zu Städten, in denen die Fahrräder nur an bestimmten Stationen abgegeben werden können, gibt es in Nürnberg neben 20 Stationen auch eine sogenannte Flexzone. Diese erstreckt sich über die Stadtteile Maxfeld, St. Sebald, St. Lorenz und Gostenhof. In diesem Bereich können die Kunden das Rad gemäß Verkehrsordnung wie ein privates Rad überall abstellen. Durch das Betätigen des Schlosses ist der Verleih automatisch beendet.

VAG-Rad als Nachfolger für Norisbike

Auftragnehmer der VAG ist die Firma Nextbike, die bereits in 60 deutschen Städten Fahrradverleihsysteme betreibt. Das 2011 gestartete Norisbike hatte sich nur wenige Jahre gehalten. Als die Förderung vom Bundesverkehrsministerium ausgelaufen war, hatte sich der Verleih für die Firma scheinbar nicht mehr gelohnt. Davor – und auch vor Vandalismus wie in München – habe die VAG keine Angst, sagte Tim-Dahlmann-Resing von der VAG dem Bayerischen Rundfunk.

Einerseits sei Klimaschutz heute ein größeres Thema, andererseits zeige die Erfahrung, dass es in dieser Hinsicht weniger Vandalismus in Nürnberg gebe. Die Ausleihe kostet fünf Cent pro Minute. VAG-Abo-Kunden bekommen 600 Freiminuten.