Stark bedrohte Knoblauchkröte in Nürnberg immer seltener

Im Stadtgebiet Nürnberg gibt es noch Vorkommen der stark gefährdeten Knoblauchkröten - allerdings sind es wohl weniger geworden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, konnten die Tiere in zwei städtischen Tümpeln in Katzwang und einem Biotop im Nürnberger Marienbergpark nachgewiesen werden. Bei früheren Untersuchungen waren die Experten jedoch noch in elf Gewässern fündig geworden. Sie spürten die seltenen Kröten mit PCR-Tests auf.

Mit PCR-Tests: Nachweis der Hautzellen in Weihern

Bei PCR-Tests denkt man mittlerweile an den Nachweis des Corona-Virus. Doch man kann damit auch anderes spezifisches Gen-Material (DNA, RNA) nachweisen. So haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg die PCR-Tests gezielt eingesetzt, um an 20 Stellen nach Erbgut von Knoblauchkröten zu suchen.

Denn: Mit modernen PCR-Verfahren kann man Lebewesen, die in oder am Wasser leben, per sogenannter eDNA nachweisen. Die Abkürzung steht für "environmental DNA", "DNA in der Umwelt" und bezeichnet Erbgut, das die Tiere an die Umwelt abgeben. Im Falle der Knoblauchkröten sind das nachweisbare Hautzellen in den Gewässern.

Fündig wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt dann in zwei Weihern in Katzwang und einem im Marienbergpark. Dort leben die Knoblauchkröten im Biotop des Bund Naturschutz. Es gelte nun auch, die ehemaligen und potenziell immer noch tauglichen Lebensräume wieder so zu optimieren, dass sich die Knoblauchkröte auch dort wieder wohl fühle, so die Stadt.

Einbuddeln in sandigem Boden, Ablaichen in stehenden Gewässern

Ihren Namen verdankt die Kröte übrigens ihrem Schutzmechanismus: Zur Feindabwehr kann sie einen Geruch absondern, der an Knoblauch erinnert. Die stark gefährdeten Froschlurche waren früher laut Mitteilung in Flussauen weit verbreitet. In Nürnberg komme die Art vor, weil das Stadtgebiet im Westen vom Rednitzgrund und von Ost nach West von der Pegnitz durchzogen ist, heißt es weiter. Die Tiere beanspruchen Offenland mit grabbaren, meist sandigen Böden und nutzen kleinere stehende Gewässer zur Fortpflanzung. "Die Knoblauchkröte lebt die meiste Zeit an Land und ist im Sand vergraben. Sie sucht ihre Laichgewässer nur ein- bis zweimal im Jahr für kurze Perioden zur Fortpflanzung auf."

Im Gegensatz zu anderen Froschlurchen rufe sie nicht besonders laut und ausschließlich unter Wasser. "Daher ist sie mit klassischen Methoden wie Hören oder Beobachten nur schwer nachweisbar", erklärt die zuständige Referentin für Umwelt und Gesundheit, Britta Walthelm (Grüne).

Stark gefährdet in Bayern

In Bayern steht die Knoblauchkröte auf der Roten Liste gefährdeter Arten und gilt als stark gefährdet. Im nächsten Frühjahr sollen weitere Gewässer nach dem Erbgut der Amphibien überprüft werden. Die Stadt will die Lebensräume für Knoblauchkröten verbessern und zusammenhängende Areale schaffen.

Im vergangenen Jahr hatte ein Hobbyornithologe in Bamberg die seltene Kröte zufällig beim Vogelbeobachten entdeckt. Die Stadt Bamberg hatte den Fund als "eine kleine Sensation" bezeichnet, diese Tierart im Bamberger Stadtgebiet zuletzt vor 25 Jahren nachgewiesen worden sei.