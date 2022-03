Nürnberg: Solidarität, Spenden, Singen für die Ukraine

In Nürnberg finden heute mehrere Veranstaltungen zur Unterstützung und zur Solidarität mit der Ukraine und für Frieden statt.

Sachspendensammlung im Nürnberger Z-Bau

So organisiert die Seebrücke Nürnberg gemeinsam mit Sea Eye Nürnberg und der Tour d’Amour eine Sachspendensammlung, heißt es in einer Mitteilung. Der Z-Bau schließe sich damit einem deutschlandweiten Spendenaufruf von mehreren NGOs an, bei der in den Räumlichkeiten von Clubs gesammelt wird. Von 10 bis 18 Uhr können im Z-Bau in der Frankenstraße unter anderem lange haltbare Lebensmittel, Erste Hilfe-Kästen und neue Kleidung gespendet werden. Die Bedarfsliste kann auf den Social-Media-Auftritten der Seebrücke eingesehen werden.

Die Organisatoren kritisieren zudem, dass die Solidarität in Europa scheinbar nicht für alle gleichermaßen gelte: "Uns erreichen Bilder von People of Color, die an den Grenzübergängen gezielt nicht weiterreisen dürfen." Die Solidarität müsse für alle Geflüchteten gelten, so fordert das Bündnis eine "Aufnahme für Alle".

Konzertchöre singen für Solidarität

Um 14.00 Uhr findet in Nürnberg außerdem ein Solidaritätssingen für die Ukraine statt. Wie der Lehrergesangsverein Nürnberg (LGV) mitteilt, werden die drei großen Nürnberger Konzertchöre, der Hans-Sachs-Chor, der Philharmonische Chor und der LGV gemeinsam am Kornmarkt auftreten. Spenden seien vor Ort willkommen.

Demo gegen Aggressionskrieg

Im Anschluss soll am Kornmarkt zudem eine Demonstration "gegen den russischen Aggressionskrieg" stattfinden. Mehrere Vereine rufen dazu auf, sich um 15.30 Uhr für Solidarität mit der Ukraine und gegen die Brutalität des Krieges einzusetzen, heißt es in einer Mitteilung. Darin klagen die Organisatoren die diktatorische Expansionspolitik Russlands an, vor der in erster Linie die Ukraine stehe und in zweiter die internationale Unterstützung und Sanktionen. Sie fordern unter anderem ein sofortiges Öl-Embargo gegen Russland und den vollständigen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bezahlsystem Swift.