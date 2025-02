Städte im Kampf gegen Müll: Nürnberg setzt auf Videoüberwachung

Mehrere Altglascontainer auf einem Platz in der Nürnberger Südstadt, umlagert von Mülltüten, Kartonagen, Altkleidern und Sperrmüll – illegal abgeladener Abfall von knapp einer Woche: Den Bereich um die Container hat die Stadt mit Bauzäunen abgesperrt, und auch vor diesen lagern schon wieder Altglas und anderer Unrat. So zeigt die Stadt Nürnberg aktuell an mehreren Stellen im Stadtgebiet, wie viel Müll vor allem rund um Altglas- und Altkleidercontainer immer wieder abgestellt wird.

7.500 Tonnen illegaler Müll pro Jahr in Nürnberg

An den Bauzäunen hängen großflächige Plakate, um die Menschen des jeweiligen Viertels darauf aufmerksam zu machen, dass das Abstellen von Müll im öffentlichen Raum illegal ist. Eine Woche sollen die Bauzäune stehen bleiben, sagt Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD). Dann werden der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) und die Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg (ASN) den Müll wieder einsammeln und die Stellen reinigen. Mehr als 7.500 Tonnen illegaler Müll sind so im vergangenen Jahr allein in Nürnberg zusammengekommen.

"Wir lassen es nicht zu, dass unsere Stadt vermüllt wird." Marcus König (CSU), Oberbürgermeister von Nürnberg

Empfindliche Strafen für Müllsünder

Müll habe auch etwas mit Sicherheit zu tun, sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). In vermüllten und verlotterten Straßen fühlten sich die Menschen unwohl. Deswegen setzt die Stadt nicht nur auf Information, sondern auch auf Strafverfolgung. Vereinzelt würden sich in den Abfällen Hinweise auf die Täter finden, so König. Diese müssten dann auch mit Bußgeldern rechnen. In manchen Fällen würden sogar Kühl- oder Gefrierschränke einfach in der Stadt abgestellt. Das seien dann aufgrund der enthaltenen Kühlmittel sogar Straftaten.

An zwei Orten, an denen zuletzt besonders viel Abfall abgelagert worden ist, setzt die Stadt auch auf Videoüberwachung. Die Rechtslage sei dabei zwar heikel, gibt der Oberbürgermeister zu. Er hofft aber, dass die Staatsregierung das Problem erkenne und solche Maßnahmen erlaube. Immerhin sei an diesen Orten zuletzt kaum noch Müll abgestellt worden.

Erlangen setzt auf neue Altglascontainer

Auch in Erlangen findet sich im Umfeld von Altglascontainern quasi täglich neuer Unrat bis hin zu Sperrmüll. Große Hoffnungen setzt die Stadt nun auf sogenannte Unterflurcontainer für Altglas: Diese sind ebenerdig im Boden versenkt – nur eine kleine Säule ragt heraus und dient zum Einwurf von Flaschen und anderen Glasbehältern.

Die Verantwortlichen hoffen nun, dass dort vor allem aufgrund der besseren Einsehbarkeit weniger illegaler Müll abgestellt wird. Um ein ähnliches Konzept an anderen Stellen umzusetzen, fehlt aber das Geld.