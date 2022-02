Nürnberg setzt auf Online-Rathaus bei Kampf gegen Warteschlangen

Die Stadt Nürnberg bekommt seit Monaten die Warteschlagen vor den Ämtern nicht in den Griff. Jetzt versucht es die Verwaltung mit Computerhilfe und will das digitale Angebot ausbauen. Doch nicht in allen Fällen kann das Online-Rathaus helfen.