Nürnberg sendet 70 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine

Am Samstag wurde schon seit den frühen Morgenstunden auf dem Gelände von DB Schenker Transa ehrenamtlich gepackt. Tonnenweise Hilfsgüter mussten erst einmal in Lkw geladen werden. Wasser, Stromaggregate, Feuerwehrzubehör, Babynahrung, Schutzausrüstung und vor allem auch Medikamente. Insgesamt drei Container mit einem Fassungsvermögen von jeweils 33 Paletten mussten auf den Weg gebracht werden.

Private Spenden und Hilfe von Unternehmen

Güter im Wert von etwa 230.000 Euro, 70 Tonnen: Antje Rempe ist sichtlich stolz, dass so viel zusammengekommen ist. Das Geld stammt aus Spenden an den Partnerschaftsverein für "Hilfsprojekte in Charkiw“. Viele private Spenden, aber auch Zuwendungen von fränkischen Unternehmen machten diesen großen Transport möglich. Die Spendenbereitschaft sei enorm, so die Vorsitzende des Charkiw-Nürnberg Partnerschaftsvereins.

"Es ist schon eine große Herausforderung für so einen kleinen Verein, das zu organisieren. Wir sind ja keine professionelle Hilfsorganisation, aber jeder gespendete Euro ist gut und kommt an.“ Antje Rempe (Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg)

Über die Schiene ins Kriegsgebiet

Drei Wochen wurde eingekauft und organisiert. Noch am Samstag gehen die Hilfsgüter per Lkw Richtung Berlin. Vom Rangierbahnhof bei Potsdam aus geht es dann auf der Schiene über Polen weiter in die Ukraine. Die Schienenbrücke ist eine Art Schienennetzwerk der Deutschen Bahn, auf der Züge tonnenweise Hilfsgüter ins Kriegsgebiet bringen können. Am Rangierbahnhof kommen Container aus dem ganzen Bundesgebiet an. Dort werden dann lange Güterzüge arrangiert, die über Krakau die Ukraine anfahren.

Söder und König bei Beladung vor Ort

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) machten sich am Morgen vor Ort persönlich einen Eindruck von der Verladeaktion.

"Das zivile Engagement zu sehen ist großartig und es hilft auch. Der Freistaat unterstützt die bayerischen Kommunen derzeit mit einer Milliarde, damit Hilfe auf verschiedenen Ebenen geleistet werden kann.“ Markus Söder, Bayer. Ministerpräsident

Auch Nürnbergs Oberbürgermeister würdigt den ehrenamtlichen Einsatz. Wenn alles gut gehe, werde der Transport schon in zehn Tagen im Kriegsgebiet vielen Menschen helfen. Sein Dank gelte vor allem dem Partnerschaftsverein, der so viel Hilfe möglich mache.