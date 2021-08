Nürnberg: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter

In Nürnberg ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter am Nürnberger Dutzendteich unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er während der Fahrt an einen Bordstein und stürzte.

42-Jähriger war wohl alkoholisiert unterwegs

Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Laut Polizei könnte es sein, dass der Mann möglicherweise alkoholisiert unterwegs gewesen ist. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter hinzugezogen.