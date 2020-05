Nürnberg: Schlägerei unter Jugendlichen löst Großeinsatz aus

Laut Polizeiangaben löste eine Gruppe Jugendlicher am Dienstagabend einen größeren Polizeieinsatz in der Nürnberger Königstorpassage aus. Demnach fiel die Gruppe im Alter von 14-17 Jahren bereits gegen 18 Uhr im Bereich der Adam-Klein-Passage mehreren Zeugen auf. Bei der anschließenden Schlägerei sollen auch Eisenstangen verwendet worden sein. Ein Großteil der Jugendlichen flüchtete beim Eintreffen der alarmierten Polizei. Die Beamten nahmen vor Ort die Personalien der übrigen Jugendlichen auf und erteilten Platzverweise.

Polizeibeamter leicht verletzt

Rund zwei Stunden später wollten sich die Jugendliche derselben Gruppe am Hauptbahnhof in der Königstorpassage prügeln. Die Polizei schritt mit 45 eingesetzten Beamten ein und verhinderte so eine weitere Schlägerei, heißt es in der Mitteilung. Bei der anschließenden Kontrolle soll ein 16-Jähriger einem Polizisten ins Gesicht geschlagen haben. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Mehrere Jugendliche hatten während des Polizeieinsatzes zudem versucht, die in Gewahrsam genommenen Jugendlichen zu befreien.

Hinweise auf verabredete Schlägerei

Bei dem Einsatz wurden insgesamt zehn Jugendliche in Gewahrsam genommen. Laut Angaben der Polizei deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass sich die Jugendlichen gezielt zu einer Schlägerei verabredet hatten. Nun wird gegen die Heranwachsenden wegen Verdachts des Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.