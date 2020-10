Nürnberg sagt wegen Corona weltberühmten Christkindlesmarkt ab

Angesichts der schnell steigenden Corona-Fallzahlen hat die Stadt Nürnberg den Christkindlesmarkt abgesagt. Das teilte die Stadt Nürnberg am Nachmittag mit. Nach langer Abwägung und zum Schutz der Bevölkerung sei man zu Schluss gekommen, den Christkindlesmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Nürnberg bewege sich in Richtung des Schwellenwerts von 100 und mehr Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Aktuell beträgt der Wert nach der Corona-Ampel des Bayerischen Gesundheitsministeriums 76,01. Vor diesem Hintergrund sei es ein falsches Signal, den Christkindlesmarkt zu veranstalten, so König. Das Marktamt hatte zwar ein Hygienekonzept erarbeitet, "dennoch können wir eine zusätzliche Ansammlung von vielen Tausend Menschen in der Innenstadt nicht verantworten", bedauerte König die Absage.

