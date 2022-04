Nürnberg: Russen und Ukrainer gemeinsam gegen den Krieg

Die Inbrunst ist ergreifend, der Klang vieler Stimmen rührt, beeindruckt und befremdet zugleich. Mit fester Stimme und Tränen in den Augen singen hunderte Menschen die ukrainische Nationalhymne. Sie singen sich die Seele aus dem Leib. Umringt von vielen anderen, die das Schicksal der Ukraine bewegt, auch noch zwei Monate nach Kriegsbeginn. Während sie hier am Samstagnachmittag auf dem Nürnberger Plärrer etwas abseits der großen Straßenbahnhaltestellen zusammenstehen, schlagen erstmals Raketen in der Stadt Odessa ein, der Stadt am Schwarzen Meer.

Russen und Ukrainer gehen gemeinsam auf die Straße

Die junge Nürnberger Designerin Elizaveta Shlosberg hat die Demo organisiert. Sie verantwortet die Allianz für ein Demokratisches Russland. Schon im vorigen Jahr hatte ihr Verein aufmerksam gemacht auf die Zuspitzung der Lage in Russland. Damals stieß die gebürtige Russin in Nürnberg noch auf wenig Interesse. Jetzt sind drei Mal so viele Menschen gekommen wie angemeldet. Bis zu 600 Demonstrierende ziehen hinter ihr durch die Nürnberger Innenstadt.

Es dominieren blau-gelbe ukrainische Flaggen, viele der jungen Leute tragen selbstgemalte Pappschilder mit der Aufschrift "Stop War, Help Ukraine". Entlang der Einkaufsstraße filmen viele den Demonstrationszug, vereinzelt gibt es Pöbeleien. Eine ältere Dame macht sich Sorgen, dass Konflikte im Ausland auch hierzulande ausgetragen würden.

Fahne in weiß-blau-weiß als Anti-Kriegs-Symbol

Als Symbol für ihre Haltung gegen den Krieg hat Elizaveta Shlosberg sich eine weiß-blau-weiße Fahne umgehängt. "Wir haben das blutige Rot aus der russischen Fahne durch ein Weiß ersetzt", erklärt sie. In Russland werde dieses Symbol als extremistisch eingestuft. Auch eine junge Ärztin trägt diese Fahne durch die Stadt, begleitet von ihren Nachbarn aus Lettland. "Irgendetwas muss man tun", sagt sie. Sie sei in St. Petersburg geboren und wolle zeigen, dass keinesfalls alle Russen Putins Krieg gegen die Ukraine unterstützten. "Und hier in Deutschland darf man ja auf die Straße gehen."

Forderung nach Waffenlieferungen in die Ukraine

Es sind viele dabei, die noch kein Wort Deutsch können. Viele, die erst vor Kurzem in Nürnberg Zuflucht gefunden haben vor den Bomben. Elisaveta Shlosberg fordert militärische Unterstützung für die Ukraine. "Man darf die Menschen dort jetzt nicht alleine lassen!", ruft sie. Den dringenden Wunsch, Deutschland möge Waffen schicken, teilen die Frauen, die ihre Männer zurücklassen mussten. Sie fürchten um ihre Ehemänner, um Brüder und Söhne. Und um die Großeltern, die zurückbleiben wollten in gefährdeten Städten. "Deutschland soll nicht feige sein", steht auf Schildern, "sondern so mutig kämpfen wie die Ukrainer".

Rund 40.000 russischsprachige Menschen in Nürnberg

Nach Angaben der Stadt Nürnberg leben rund 40.000 russischsprachige Menschen in Nürnberg. In den 1990er Jahren wuchs die sehr heterogene russischsprachige Community rasant. Nach dem Zerfall der Sowjetunion durften tausende sogenannte Spätaussiedler nach Deutschland ziehen. Es sind Familien mit deutschen Wurzeln, die in den 1940er Jahren nach Sibirien oder Kasachstan deportiert worden waren.

Dann gibt es die deutlich kleinere Gruppe der sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er Jahren nach Deutschland ziehen durften. Auch rund 8.000 Ukrainer lebten vor dem aktuellen Kriegsausbruch in Nürnberg, Kriegsflüchtlinge aus Tschetschenien, Georgien oder Aserbaidschan haben ebenfalls hier Heimat gefunden. Gemeinsam ist ihnen die russische Sprache und die Sozialisation in der Sowjetunion oder deren Nachfolgestaaten. Sie haben über Jahrzehnte eingeübt, möglichst nicht aufzufallen und sich nicht zu äußern. Die Angst vor negativen Konsequenzen sitzt tief, aufgrund schlimmer Erfahrungen in der Geschichte.

Raketen treffen Hafenstadt Odessa

Auf dem Nürnberger Plärrer steht auch die Ukrainerin Klara Kozmanko, seit vielen Jahren lebt sie in Nürnberg. "Gerade fallen die ersten Raketen auf Odessa", sagt sie bitter. "Wir haben gewusst, dass das irgendwann so weit sein würde." Doch Putin habe mit seinem Krieg die Ukrainer nur noch mehr zusammengebracht. "Ost- und Westukrainer, hier sind heute Leute aus der ganzen Ukraine vertreten", sagt sie. "Jetzt zählt nur noch die Verteidigung unseres Landes, der Ukraine."

Und Demo-Organisatorin Elizaveta Shlosberg hat auch belarussische Fahnen gesehen bei den Teilnehmenden. Sie hat ihr Ziel erreicht, die Stimme der russischen Kriegsgegner in Nürnberg lauter zu machen. "Es gibt eben nicht nur Putin-Fans, die mit Autokorsos auffallen", sagt sie. An diesem Samstag gab es für die russischsprachige Community eine Gelegenheit, sich zu zeigen. Einige haben sie wahrgenommen.