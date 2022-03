Nürnberg: "Rock im Park" ist wieder zurück

Noch ist alles still in Nürnberg rund um den Dutzendteich, aber in wenigen Monaten soll bei "Rock im Park" wieder die Post abgehen. Schon bis kurz vor Weihnachten 2021 wurden laut den Veranstaltern insgesamt mehr als 140.000 Tickets für "Rock im Park" und "Rock am Ring" in der Eifel verkauft. Aktuellere Zahlen wollte die neue Veranstalterfirma vorerst nicht mitteilen.

Tickets aus den vergangenen Jahren eingetauscht

Deren Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, jeweils wieder etliche zehntausend Zuschauer in Nürnberg und der Eifel erschienen angesichts der geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen aus heutiger Sicht realistisch. Je etwa 80 Prozent der Besitzer von Tickets für die coronabedingt abgesagten Festivals "Rock im Park" und "Rock am Ring" 2020 und 2021 haben laut Veranstaltern – statt ihr Geld zurückzufordern – Karten für die Neuauflagen in diesem Jahr eingetauscht.

Rock im Park mit Green Day, Volbeat und Muse

Auch die Headliner für Rock im Park stehen fest: Green Day Volbeat und Muse sollen der Menge einheizen. Unter anderem neu im Aufgebot stehen zudem die in Nürnberg bereits bestens bekannten Künstler "Beatsteaks" und "Marteria". Aber auch die Wattenscheider Punk-Legenden "Die Kassierer" sind mit von der Partie. Dazu kommt, nicht ganz typisch für ein Rockfestival, die Techno-Formation Scooter rund um Frontmann H.P. Baxxter. Auch Jan Delay und Casper wollen sich wieder die Ehre im Frankenland geben. Das komplette Line-up können Rockfans auf der Festival-Webseite einsehen. Rock im Park soll nach zweijähriger Pause in diesem Jahr vom 3. bis 5. Juni stattfinden.