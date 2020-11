Nürnberg, Regensburg, Rosenheim: Demos gegen Corona-Maßnahmen

Um die 750 Menschen in Nürnberg bei friedlichem Protest

Unter dem Motto "Schweigemarsch – gegen Diskriminierung und für Menschenrechte" hat am Nachmittag in Nürnberg eine Versammlung der "Querdenken"-Initiative stattgefunden. Angemeldet waren für den zweistündigen Aufzug durch die Innenstadt 500 Teilnehmer – nach Schätzungen der Polizei kamen etwa 750 Menschen.

Der Veranstalter hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, Flaggen, Schilder und Kleidung mit Parolen zu Hause zu lassen. Die Demonstranten forderten unter anderem, die nationale Pandemie ohne Impfstoff zu beenden und den Familien den Umgang mit alten und kranken Angehörigen selbst zu überlassen. Demo und Umzug seien friedlich verlaufen, so die Polizei. Der Innenstadtring war während des Umzuges teilweise für den Verkehr gesperrt.

Nur 50 Teilnehmer beim "Schweigemarsch" in Regensburg

In der Oberpfalz nahmen am Nachmittag an einem weiteren "Schweigemarsch" durch Teile der Regensburger Innenstadt nur etwa 50 Menschen teil. Die meisten trugen Masken, auch auf die Einhaltung von Abständen wurde geachtet. Mehr Teilnehmer waren im Vorfeld nicht erlaubt worden.

Kleinere Gruppen von Gegendemonstranten hatten sich vor allem in der Nähe des Dultplatzes auf dem Pfaffensteiner Steg und einer angrenzenden Grünfläche aufgebaut. Auf dem Dultplatz war für den späteren Sonntagnachmittag noch eine kurzfristig anberaumte größere Kundgebung angemeldet worden. Allerdings kamen auch dort nur wenige Dutzend Menschen zusammen. Die Polizei war seit dem Vormittag mit einem größeren Aufgebot vor Ort und begleitete auch den "Schweigemarsch". Probleme oder Auseinandersetzungen wurden zunächst nicht gemeldet.

"Querdenken"-Demo auch in Rosenheim - 550 Teilnehmer

Auch im oberbayerischen Rosenheim gingen erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. An einer Kundgebung der "Querdenken-Initiative" am Nachmittag haben auf dem Höhepunkt der Demonstration rund 550 Personen teilgenommen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zieht ein positives Fazit. Es sei eine sehr friedliche Versammlung mit einer großen Kooperationsbereitschaft des Versammlungsleiters und der Teilnehmer gewesen. Auflagenverstöße, etwa gegen die Maskenpflicht, habe es nur wenige gegeben. In einem Fall sei eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erfolgt, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, nachdem eine Querdenker-Kundgebung am vergangenen Dienstag teils aus dem Ruder gelaufen war.