Nürnberg: Regelmäßige Gottesdienste mit Einschränkungen möglich

Ab dem 10. Mai soll das Leben in den Nürnberger katholischen Kirchen wieder anlaufen. In einer Probephase werden neue Rahmenbedingungen getestet, hieß es in einer Erklärung der Katholischen Stadtkirche Nürnberg. Wie viele Menschen einen Gottesdienste oder eine Vorabendmessen besuchen können, ist von der Größe der Kirche abhängig.

Nicht jede Reihe soll besetzt sein

Nur jede zweite oder dritte Reihe sollte besetzt sein, der Abstand von eineinhalb bis zwei Metern zwischen den Besuchern muss dabei eingehalten werden. Alle Kirchengänger müssen sich vor Betreten des Gotteshauses die Hände desinfizieren und einen Mundschutz tragen. Auf gemeinsamen Gesang wird verzichtet, die Gebetsbücher sind selber mitzubringen. Damit die vielfältigen Hygieneauflagen auch eingehalten werden, stellt jede Kirche ehrenamtliche Ordnungskräfte zur Verfügung. Außerdem sind Ein- und Ausgang der Kirche getrennt.

Kein Gottesdienst in kleinen Kirchen

Für Trauerfeiern gelten nach wie vor die Auflagen der Kommunen, jedoch sind unter den geltenden Bedingungen Trauerfeiern in den Kirchen möglich. In kleineren Kirchen darf nach wie vor kein Gottesdienst abgehalten werden. Die Pfarr- und Gemeinderäume sind noch bis 31. Mai geschlossen. Größere Versammlungen, Pfarrfeste, Wallfahrten fallen bis 31. August aus. Erst danach können auch größere festliche Erstkommunionen wieder stattfinden.

Fronleichnamsfeiern entfallen

Die Fronleichnamsfeiern am 11. Juni fallen aus und nun müssen die Gläubigen auch auf Prozessionen im Freien verzichten. Die Auflagen zur Durchführung von Gottesdiensten sind gemeinsam von den bayerischen Diözesen, der Evangelischen Landeskirche, der Bayerischen Staatskanzlei und dem Bayerischen Innenministerium verhandelt und beschlossen worden