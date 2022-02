Nürnberg: Queere Aktivistin Uschi Unsinn gestorben

"Zu einer diversen, inklusiven und vielfältigen Stadtgesellschaft gehört es, den Menschen eine Stimme zu geben, die nicht in der Lage sind, ihre Stimme zu erheben oder alleine zu leise und zu unsichtbar sind." So beschrieb Uschi Unsinn ihre Tätigkeit als queere Aktivistin im Nürnberger Stadtrat. Nun ist Uwe Scherzer, wie Uschi Unsinn mit bürgerlichen Namen hieß, mit 54 Jahren überraschend gestorben.

Uschi Unsinn saß seit 2020 im Nürnberger Stadtrat

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, verstarb Scherzer am gestrigen Sonntag. Seit 2020 saß der gebürtige Bad Windsheimer für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Nürnberger Stadtrat und war auch deren queerpolitischer Sprecher. "Der plötzliche Tod von Uwe Scherzer bestürzt mich als Oberbürgermeister, aber auch ganz persönlich sehr", sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) laut Mitteilung.

Sichtbares Gesicht der LGBTIQ*-Community

Uwe Scherzer sei als Uschi Unsinn ein sichtbares und bekanntes Gesicht der LGBTIQ*-Community gewesen und habe sich über mehr als drei Jahrzehnte für die Gleichstellung queerer Menschen eingesetzt, so König weiter. "Die Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit, mit der Uwe Scherzer sich für Gleichstellung und gegen Diskriminierung eingesetzt hat, wird uns im Stadtrat und in der Stadtgesellschaft fehlen." So organisierte Uschi Unsinn organisierte 2005 das Christopher Street Day (CSD) Straßenfest und rief 2006 die Demonstration zum CSD in Nürnberg wieder ins Leben.

Aktiv in der Aidshilfe und gegen Rechtsextremismus

Ein Herzensanliegen war für Scherzer auch der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus. So nahm die "Stadträt*in" regelmäßig an Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rechts teil. Zudem setzte sich Scherzer dafür ein, dass sich die vorhandene Vielfalt von 46 Nationen in Nürnberg auch in Gremien, Organisationen und Ämtern der Stadt wiederfindet. Auch engagierte sich Uschi Unsinn in der Aidshilfe Nürnberg Erlangen Fürth e. V. und moderierte beim Bürgerradio Radio Z in Nürnberg.

Stadt legt Kondolenzbuch aus

Die Stadt Nürnberg wird ab dem morgigen Mittwoch bis zum kommenden Freitag ein Kondolenzbuch in der Ehrenhalle im Rathaus Wolffscher Bau für die Öffentlichkeit auslegen. Als erster wird sich am Mittwoch Oberbürgermeister König eintragen. Die Stadt Nürnberg hat zudem von Mittwoch bis Freitag eine Trauerbeflaggung am Rathaus veranlasst.