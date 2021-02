Nürnberg: Prozess gegen mutmaßlichen U-Bahn-Schubser beginnt

Alles andere als besinnlich ging es an Heiligabend 2019 am Hauptbahnhof in Nürnberg zu. Der Angeklagte soll mit einem anderen Mann zunächst in Streit geraten sein. In Folge der anfangs lediglich verbalen Auseinandersetzung habe der 33-Jährige seinen Kontrahenten mit Absicht vor eine einfahrende U-Bahn geschubst, so die Ermittler.

Opfer von U-Bahn eingeklemmt

Das Opfer versuchte noch, sich mit einem Sprung zur Seite zu retten, sagte Gerichtssprecher Friedrich Weitner dem Bayerischen Rundfunk. Dennoch wurde der Mann von dem Zug erfasst und eingeklemmt. Dabei verletzte er sich schwer, zog sich unter anderem mehrere Knochenbrüche zu.

Anklage wegen versuchten Totschlags

Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen U-Bahn-Schubser nun versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Der Prozess hätte eigentlich bereits im Dezember starten sollen, wurde dann allerdings vorerst abgesagt, weil ein Verteidiger verhindert war.

U-Bahn-Schubser-Prozess: Urteil Mitte Februar erwartet

Für die am Montag startende Hauptverhandlung hat das Landgericht vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich am 16. Februar verkündet werden.