Nürnberg Pop startet: Festivalplanung in schwierigen Zeiten

Das Nürnberg-Pop-Festival ist laut Veranstaltern das größte Club-Festival in Süddeutschland. Bekannte Pop-Größen wie Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys oder Frittenbude sind heuer dabei.

Nürnberg Pop will regionale Musikszene unterstützen

Knapp die Hälfte der Bands, die auftreten, sind aus Bayern, sagt Festivalveranstalter Thomas Wurm: "Wir sehen es als Aufgabe, die regionale Musikszene zu unterstützen und den Musikern Sichtbarkeit zu verschaffen." Auch Newcomer werden gefördert: So wird im Rahmen des Festivals der Nürnberger Popkulturpreis "Gunda" verliehen. Die Gewinner erhalten jeweils 1.000 Euro.

Kosten für Nürnberg Pop sind explodiert

Die Organisation des Festivals war nicht einfach: "Die Kosten sind explodiert. In manchen Bereichen haben sie sich verdoppelt", berichtet Thomas Wurm. Die Ticketpreise konnten die Veranstalter nur aufgrund von Fördergeldern der Bundesregierung in diesem Jahr nochmal günstig halten. "Ohne Förderung hätten wir den Preis verdoppeln müssen", so Wurm.

Zögerlicher Ticketverkauf

Dennoch zögerten die Menschen, lange im Voraus Tickets zu kaufen. Die meisten entscheiden sich erst wenige Tage vorher, so der Veranstalter. Immerhin: Die Auftaktveranstaltung des Nürnberg-Pop-Festivals sei schon ausverkauft. Gerade im Kulturbereich spüre man, dass die Menschen ihr Geld zusammenhalten und sparen, zum Beispiel für Gasnachzahlungen. Die Kulturbranche, die bereits seit drei Jahren wegen der Corona-Pandemie stark gebeutelt ist, stecke weiter in der Krise.

Konferenz-Livestream beim Bayerischen Rundfunk

PULS und BR Franken streamen am Samstag, 8. Oktober, drei Panels der Nürnberg Pop Conference 2022 live. Sie bietet bietet eine breite Palette von Themen rund um die Musikindustrie und kulturellen Aspekten. Um 15.00 Uhr geht es um das Thema "Nachhaltigkeit sozial verstehen". Ab 16.30 Uhr geht es um eine Bilanz zum Festival unter dem Motto "Was war, was ist, was wird werden". Den Abschluss bildet das Panel "Give Peace A Chance – wie sich die weltpolitische Lage auf Kunst & Kultur auswirkt".