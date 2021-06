Nürnberg: Polizei will am Wochenende stärker kontrollieren

Wegen der nächtlichen Outdoor-Partys und den heißen Tagen am Wochenende weisen Stadt und Polizei die Nürnbergerinnen und Nürnberger auf die Einhaltung der Regeln in den städtischen Grünanlagen hin. Da Clubs, Bars und Diskotheken noch geschlossen seien, hätten sich in den letzten Tagen vermehrt Menschen in den Grünanlagen und an anderen attraktiven Plätzen zum Feiern eingefunden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nürnberger Polizei kontrolliert verstärkt

Deswegen habe es auch vermehrt Beschwerden über nächtliche Ruhestörungen, hohes Müllaufkommen und "Wildpinkeln" gegeben. Daher appelliert die Stadt Nürnberg zusammen mit der Polizei an alle Besucherinnen und Besucher der Grünanlagen, den verursachten Müll ordentlich zu entsorgen, die Nachtruhe ab 22 Uhr einzuhalten und sich rücksichtsvoll zu verhalten.

Zudem gelte es nach wie vor, die noch geltenden Corona-Regelungen, insbesondere zum Abstand, einzuhalten. Die Polizei will an diesem Wochenende insbesondere die Hallerwiese, die wegen ihrer Nähe zum Nordklinikum besonders lärmsensibel ist, die Wöhrder Wiese und die Norikusbucht verstärkt kontrollieren.

Party-Exzesse im Freien führen zu zu Auseinandersetzungen

Tropische Nächte und feierwütige Menschen beschäftigen seit Wochen Bayerns Polizei- und Ordnungsbehörden. In der Nürnberger Innenstadt mussten die Beamten in den vergangenen Wochen Menschenansammlungen auflösen, wobei auch Pfefferspray eingesetzt wurde.

In Augsburg eskalierte die Lage am vergangenen Wochenende völlig. In der Schwabenmetropole kam es zu massiven Ausschreitungen und gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Aufgrund der Corona-Beschränkungen bleiben Diskotheken und Clubs aber zu - was angesichts dieser Exzesse im Freien zunehmend auf Kritik stößt.

Im Video: Chronologie der Augsburger Gewalt-Nacht