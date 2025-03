Mann stirbt nach Polizeischuss bei Verhaftungsversuch

In Nürnberg ist am Dienstagmorgen ein Mann von der Kugel einer Dienstwaffe eines Polizisten tödlich getroffen worden. Nach ersten Informationen der Polizei wollten zwei Beamte der Dienststelle Nürnberg-Süd einen Haftbefehl in einer Privatwohnung im Stadtteil Werderau vollstrecken.

Dabei habe der 38-jährige Mann, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen vorangegangener Körperverletzung bestand, Widerstand geleistet. Der Mann soll alleine in der Wohnung gewesen sein, dabei kam es zum Schusswaffengebrauch.

Zum Artikel: So viele Tote durch Polizeischüsse wie seit 1997 nicht mehr

Mann stirbt trotz Reanimationsversuchen

Der Mann wurde von einer Kugel getroffen und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Wie viele Schüsse fielen, blieb zunächst unklar. Ob der Mann selbst bewaffnet war oder nicht, blieb zunächst ebenfalls offen. Auch konkrete Angaben inwiefern er bei der versuchten Festnahme Widerstand leistete, können laut Polizei derzeit noch nicht gemacht werden.

Eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht, sagte der Polizeisprecher zu dem Vorfall an der Ecke Heisterstraße und Spießstraße . "Das Ganze hat sich komplett in der Wohnung abgespielt." Der Einsatzort ist derzeit dennoch für den Verkehr gesperrt. Wie in solchen Fällen üblich, werden die Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit des polizeilichen Schusswaffengebrauchs durch das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft geführt.