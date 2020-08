Nürnberg plant alternativen Christkindlesmarkt

Trotz der Corona-Krise wollen die Stadt Nürnberg und der Süddeutsche Schaustellerverband den weltberühmten Christkindlesmarkt auch in diesem Jahr möglich machen. Gemeinsam arbeiteten sie an alternativen Konzepten, die noch nicht endgültig abgestimmt seien, sagte die Leiterin des städtischen Marktamtes Christine Beeck dem BR auf Anfrage. Die verschiedenen Konzepte müssten noch mit den zuständigen Ämtern, dem Gesundheitsamt sowie dem Ordnungsamt abgestimmt werden.

Keine Absagen an einzelne Händler

Ziel des städtischen Marktamtes sei, einen Christkindlesmarkt möglich zu machen, ohne einzelnen Händlern absagen zu müssen, sagte Christine Beeck. Normalerweise drängen sich etwa 180 Händler zur Weihnachtszeit auf dem Hauptmarkt in Nürnberg.

Süddeutscher Schaustellerverband darf mitreden

Die Konzeptentwicklung geschieht auch in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des Süddeutschen Schaustellerverbands in Nürnberg. Sie erstellen zurzeit eine Machbarkeitsstudie, die Hygiene- und Sicherheitsvorgaben für die geplanten Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland erarbeiten soll. Als Vorbild dafür diene die derzeit durchgeführte Veranstaltung "Nürnberger Sommertage", sagte Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands dem BR auf Anfrage. Mit dem derzeit laufenden dezentralen Volksfest hätten die Schausteller sehr gute Erfahrungen gemacht, so Kalb.

Deutlich weniger Besucher auf Nürnberger Christkindlesmarkt erwartet

Allerdings rechne er in diesem Jahr mit höchstens der Hälfte der Besucher der vergangenen Jahre. Vor allem die Gäste aus dem Ausland dürften in diesem Jahr weitestgehend fehlen, befürchtet Kalb. Der Nürnberger Christkindlesmarkt hat in den vergangenen Jahren jeweils etwa zwei Millionen Besucher angelockt. Er soll heute in drei Monaten, am 27. November mit dem Prolog des Christkinds Benigna Munsi feierlich eröffnet werden.