Nürnberg: Plakat- und Unterschriftenkampagne gegen Querdenker

Mit drei Plakatmotiven möchte die Nürnberger SPD Stellung gegen die Aufmärsche von Extremisten und Querdenkern setzen, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Sie wolle ihnen nicht den öffentlichen Raum überlassen und damit der Verharmlosung der Pandemie entgegentreten und zu einem solidarischen Miteinander aufrufen. "Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung verhält sich solidarisch, reduziert Kontakte und lässt sich impfen. Ihnen wollen wir zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen", sagt Nasser Ahmed, SPD-Vorsitzender in Nürnberg. Er und seine Stellvertreter Kerstin Gardill und Bernd Hampel sind auf den Plakaten zu sehen.

Querdenken-Demos seien "von Rechtsextremen gesteuert"

Die SPD hat sich laut Mitteilung zu diesem Schritt entschlossen, da es derzeit schwierig ist, zu großen Gegendemonstrationen aufzurufen. Zudem soll mit der Aktion an die Bevölkerung appelliert werden, wem sie sich auf Demonstrationen anschließt. "Die Querdenker-Demos sind nachweislich von Rechtsextremen gesteuert und durchgesetzt. Viele Demonstrierende wollen dies nicht wahrhaben und werden so für die Ziele der Nazis instrumentalisiert", so Ahmed weiter. Unzufriedenheit sei noch lange kein Grund mit Nazis zu laufen.

Unterschriftenaktion: Keine Solidarität mit Querdenkern

Auch die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg beschäftigt sich mit dem Thema Querdenken-Demos. Wie die Allianz mitteilt haben sich 3.000 Menschen bislang bei der Unterschriftenaktion !Denk mit statt quer! Wer für Demokratie STEHT nicht mit Feind*innen der Demokratie auf der Straße!" beteiligt. Zu den prominenten Unterstützern zählen neben den Oberbürgermeistern der Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach und Bamberg auch Vertreter der Kirchen oder des 1. FC Nürnberg.

"Wir zeigen, dass wir die Mehrheit sind"

Mit der Unterzeichnung der Erklärung würden viele Menschen klare Kante gegen demokratiegefährdende und rechtsextreme Agitation zeigen, die sich immer wieder bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zeige, sagte Stephan Doll, Vorsitzender der Allianz und Geschäftsführer des DGB Mittelfranken. "Wir stehen gemeinsam und solidarisch gegen demokratiegefährdende und rechtsextreme Inhalte bei den Corona-Demonstrationen und zeigen kontaktlos, dass wir die Mehrheit sind", so Doll weiter.

Allianz: Kritik an den Maßnahmen ist wichtig

Nach Ansicht der Allianz sind Bedenken zu den Corona-Maßnahmen und Einschränkungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in einer Demokratie möglich und nötig. Die Bedenken zu äußern sei Zeichen einer lebendigen Demokratie. Jeder Einzelne habe aber die Verpflichtung, seine Kritik nicht in den Dienst von Feinden der Demokratie zu stellen und zu hinterfragen, mit wem er oder sie auf der Straße stehe. Die Unterschriften-Aktion war Ende Januar gestartet und ist nach eigenen Angaben die bisher erfolgreichste kontaktlose Aktion der Allianz.