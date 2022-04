Rund 1.000 Menschen nehmen an Ostermarsch in Nürnberg teil

Friedlich haben sich insgesamt rund 1.000 Menschen in Nürnberg und Fürth an Ostermarsch-Aktionen beteiligt. In Fürth starteten rund 200 Teilnehmer zu einer Friedensfahrradfahrt. Sie vereinten sich in Nürnberg mit 800 Ostermarsch-Teilnehmern.