Nürnberg nutzt Luca-App zur Kontaktnachverfolgung

Die Stadt Nürnberg nutzt in Zukunft die Luca-App, um die Kontaktnachverfolgung zu erleichtern. Nach Angaben der Stadt wurde der entsprechende Kooperationsvertrag mit den Anbietern bereits am Montag geschlossen.

Luca-App soll Bürgern das Leben mit Corona erleichtern

Bürgerinnen und Bürger können die App ab sofort installieren. Laut Stadt ist die App für alle Nutzer deutlich komfortabler als eine schriftliche Registrierung der Kontaktdaten. Die App ermöglicht beim Ein- und Auschecken, beispielsweise in einem Geschäft oder einem Restaurant, eine digitale Registrierung. Auch private Treffen können mit der App nachverfolgt werden.

App ist Baustein der Nürnberger Corona-Strategie

"Ich freue mich: Nürnberg nutzt als eine der ersten Kommunen in Bayern die Luca-App. So können wir die Kontaktnachverfolgung einen weiteren großen Schritt voranbringen. Dies ist – neben dem Impfen und Testen – ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Corona-Strategie." so Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

Im Falle einer Infektion soll die Luca-App eine sichere und verschlüsselte digitale Meldekette an das Gesundheitsamt garantieren.