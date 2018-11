Nürnberg: Nur noch die Hälfte der Bürger fühlt sich sicher

Nur noch gut die Hälfte (53 Prozent) der Einwohner Nürnbergs hält die Stadt für sicher. Das geht aus einer Erhebung des städtischen Statistikamts hervor. Vor 15 Jahren hätten sich noch 72 Prozent aller befragten Nürnberger in ihrer Stadt sicher gefühlt.

Eine Frage des Einkommens?

Die städtischen Statistiker kommen in der Untersuchung zu dem Schluss, dass die Einschätzung des Sicherheitsgefühls stark vom persönlichen Lebensumfeld geprägt ist. So beurteilten Befragte mit einem hohen Einkommen die Sicherheit in Nürnberg positiver, heißt es in der Studie.

Je älter, desto verunsicherter

Ein Grund hierfür könnte sein, dass Menschen mit hohem Einkommen oft in sichereren Stadtvierteln wohnten, heißt es in der Auswertung. Auch seien diese gerade am Abend und in der Nacht eher mit dem Auto unterwegs als mit dem öffentlichen Nahverkehr. Zudem habe die Erhebung gezeigt, dass ältere Befragte ab 65 Jahren häufiger als andere Altersgruppen der Meinung seien, dass Nürnberg unsicher sei.

Dem stehen die Daten aus der polizeilichen Kriminalstatistik zum Titel der sichersten Großstadt Deutschlands entgegen. Unter den 39 Kommunen mit mehr als 200.000 Einwohner belegt Nürnberg dabei den achten Platz. Sicherste Großstadt ist München, gefolgt von Augsburg.