Nürnberg: Neues Schulzentrum statt alter Druckerei

Wo bislang Kataloge gedruckt wurden, sollen schon bald Schülerinnen und Schüler die Schulbank drücken. Im Nürnberger Stadtteil Langwasser hat die Stadt einen Teil des früheren Druckereistandorts von Prinovis im Stadtteil Langwasser gekauft. Dort soll in den kommenden Jahren das neue Schulzentrum entstehen, teilte die Stadt Nürnberg mit.

Realschule, Gymnasium und Berufsschule geplant

Die zur Bertelsmann-Gruppe gehörende Prinovis wird ihre Druckerei Ende April schließen. Damit geht eine 70-jährige Druckerei-Ära in Langwasser zu Ende. Auf einer Fläche von rund fünf Hektar will die Stadt Nürnberg eine Berufsbildende Schule, ein Gymnasium und eine Realschule errichten. Der Bau des Schulzentrums soll nach den derzeitigen Plänen in Teilschritten im kommenden Sommer beginnen.

Zukünftiges Schulzentrum ist gut angebunden

Das Prinovis-Areal eigne sich durch seine zentrale Lage im Nürnberger Süden ideal als Schulstandort. Es sei durch U-Bahn und Bus bestens an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden, teilte Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Den restlichen Teil der Fläche werde nach Informationen des Wirtschaftsreferats ein privater Investor als Gewerbestandort weiterentwickeln. Der Fokus soll dabei auf hochwertigem Gewerbe, Hightech und Büros liegen.